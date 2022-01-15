Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований

Зазначається, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній того року був щеплений від коронавірусу, і пройшов повний курс вакцинації.

Тепер предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні.

У зв'язку з хворобою в митрополії також повідомили, що протягом наступного тижня Епіфаній не буде звершувати богослужіння і приймати відвідувачів.

"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", - йдеться в публікації.

Митрополит Епіфаній (фото: pomisna.info)

У коментарях до посту в Facebook заступника голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія Зорі про захворювання Епіфанія українці бажають йому скоріше одужати та висловлюють підтримку.

Фото: скрін коментарів facebook.com/yevstr