Епіфаній заразився на коронавірус, хоча був вакцинований

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заразився на коронавірус. Сьогодні він отримав підтвердження позитивного тесту на COVID-19.
Про це 15 січня передали в прес-службі Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ).
Зазначається, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній того року був щеплений від коронавірусу, і пройшов повний курс вакцинації.
Тепер предстоятель ПЦУ перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні.
У зв'язку з хворобою в митрополії також повідомили, що протягом наступного тижня Епіфаній не буде звершувати богослужіння і приймати відвідувачів.
"Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання Предстоятеля Православної Церкви України", - йдеться в публікації.
Митрополит Епіфаній (фото: pomisna.info)
У коментарях до посту в Facebook заступника голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія Зорі про захворювання Епіфанія українці бажають йому скоріше одужати та висловлюють підтримку.
Фото: скрін коментарів facebook.com/yevstr
Нагадаємо, нещодавно Епіфаній у великому інтерв'ю РБК-Україна розповів про антивакцинаторські настрої. Також митрополит висловився про перехід парафій до ПЦУ, її стосунки з московським патріархатом, осучаснення церковних звичаїв та календарну реформу.
Також ми писали про те, що у грудні Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували з коронавірусом, який він переніс у легкій формі, а 30 грудня виписали з лікарні.
Додамо, що навесні 2020-го перехворів на COVID-19 і голова УПЦ МП митрополит Онуфрій.