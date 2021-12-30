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Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні

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Анкара, Четвер 30 грудня 2021 16:18
Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні Фото: Патріарх Константинопольський Варфоломій (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив з коронавірусом. До 3-4 січня він залишиться вдома на самоізоляції, а потім повернеться у свій офіс у Фанарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Herald.

За даними видання, патріарха виписали з Центральної лікарні Константинополя вдень 30 грудня. Перебуваючи в клініці Варфоломій працював над документами і листами, які йому привозили з офісу.

Після виписки Варфоломій проведе кілька днів вдома на самоізоляції. Очікується, що карантин триватиме до 3 або 4 січня наступного року. Після цього Патріарх повернеться у свій офіс у Фанарі.

Нагадаємо, патріарха Варфоломія госпіталізували 24 грудня після позитивного тесту на коронавірус. Він переніс інфекцію в легкій формі.

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