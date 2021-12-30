Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні, куди він потрапив з коронавірусом. До 3-4 січня він залишиться вдома на самоізоляції, а потім повернеться у свій офіс у Фанарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Herald .

За даними видання, патріарха виписали з Центральної лікарні Константинополя вдень 30 грудня. Перебуваючи в клініці Варфоломій працював над документами і листами, які йому привозили з офісу.

Після виписки Варфоломій проведе кілька днів вдома на самоізоляції. Очікується, що карантин триватиме до 3 або 4 січня наступного року. Після цього Патріарх повернеться у свій офіс у Фанарі.