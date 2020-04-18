Глава УПЦ МП Онуфрій госпіталізований з коронавірусом

Фото: Онуфрій (president.gov.ua)

Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме пасхальну літургію

Глава Української Православної Церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Онуфрій заразився коронавірусів і його таємно госпіталізували. Про це повідомляє видання "Релігійна правда" з посиланням на джерела в Києво-Печерській лаврі.

За даними видання, коронавірус також виявили у митрополита УПЦ МП Антонія і ректора Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископа Сильвестра. Зараз вони також госпіталізовані.

Митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно, і були госпіталізовані під чужими іменами. Так вчинили з метою убезпечити УПЦ МП від звинувачень напередодні Великодня.

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодня літургію, оскільки для нього поки найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутація церкви", - заявило джерело видання.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП закликали прихожан забрати благодатний вогонь, попри карантин. Роздача вогню буде проводитися у Свято-Воскресенському храмі.

Також РБК-Україна писало, що в Києві за 17 квітня підтвердили 65 нових заражень, близько половини з яких (26) в Києво-Печерській Лаврі. Всього в столиці коронавірус виявлений у 770 осіб.