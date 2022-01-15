Епифаний заразился коронавирусом. Глава ПЦУ будет на самоизоляции и амбулаторном лечении

Отмечается, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в прошлом году был привит от коронавируса, и прошел полный курс вакцинации.

Теперь предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

В связи с болезнью в митрополии также сообщили, что в течение следующей недели Епифаний не будет совершать богослужения и принимать посетителей.

"Просим духовенство и верующих возносить молитвы о скором выздоровлении предстоятеля Православной Церкви Украины", - говорится в публикации.

Митрополит Епифаний (фото: pomisna.info)

В комментариях к посту в Facebook заместителя главы Управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископа Черниговского и Нежинского Евстратия Зори о заболевании Епифания украинцы желают ему поскорее выздороветь и высказывают поддержку.

Фото: скрин комментариев facebook.com/yevstr