"Навряд чи таке можливе": Епіфаній звернувся до українців з важливим посланням

11 січня люди у багатьох країнах світу святкують Міжнародний день "Дякую". Це свято було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер.

"Чи ви бачили людину, яка щиро була би комусь вдячною, але водночас відчувала в серці злість і розчарування? Навряд чи таке можливе. А якщо бувало, то та вдячність була, вочевидь, нещирою. Адже бути вдячним - означає бути щасливим, відчувати любов", - написав він у своєму Facebook.

Епіфаній нагадав, що "вдячність - це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині".

"Воно запалює очі добром, виливається у подячній гарячій сльозі, дарує щиру посмішку, спонукає до міцних обіймів, іноді навіть забирає слова, але сяйво душевного подячного тепла завжди говорить більше за будь-які фрази", - додав він.

Епіфаній відзначив: можливо, через те, що свято - неофіційне, дехто вважає його несерйозним.

Але, каже священнослужитель, "важливим є привід ще раз замислитись над тим, як це, на перший погляд, звичайне слово - дякую - може змінити життя, наше ставлення до нього, наповнити його сенсом, добром і світлом".

Митрополит Епіфаній (фото: РБК-Україна)

"Щодня прокидаючись вранці, привчіть себе починати новий день не з планування буденних справ, не зі згадування, що не доробили вчора, не з вибору одягу, який будете вдягати, чи страви, яку будете готувати. Почніть день - з подяки. З подяки Богові за новий день, за кожен подих, кожен удар серця - свого і ваших ближніх, за всіх людей, яких Господь посилає у ваше життя", - звернувся до українців Епіфаній.

"Подякуйте за все, що маєте перед очима і довкола вас, за все, що очікує попереду і за те, що вже трапилося в минулому. Починаючи кожен день з подяки, ви зміните і власне ставлення до життя, почнете помічати хороше, і головне - цінувати його", - додав глава ПЦУ.

Він також нагадав, що найважливішим таїнством церкви є "заповідане самим Господом Ісусом Христом таїнство, яке іменується Євхаристією, що в перекладі з грецької мови означає - "подяка".