Епифаний, Святослав и Онуфрий поздравили украинцев с Пасхой

В Украине христиане восточного обряда сегодня, 5 мая, отмечают Пасху. Предстоятели православных и греко-католических церквей поздравили верующих с праздником в своих обращениях.

Что сказали главы ПЦУ, УПЦ (МП) и УГКЦ - в материале на РБК-Украина .

В публикации использованы материалы с Facebook-страницы Православной Церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (Московского патриархата) и сайт Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в своем видеообращении по случаю великого христианского праздника Воскресения Господня призвал украинцев продолжить путь вперед к победе над российским агрессором.

"Сердечно поздравляю всех по случаю праздника над праздниками - с Пасхой Господней, со Светлым Христовым Воскресением! Этот праздник - о жизни, о победе, о надежде и вере. Поэтому пусть Воскресший Христос во всех уголках украинской земли и всюду, где живет и борется ныне украинство, принесет надежду и утешение, дарит силы и вдохновение продолжать, несмотря на все трудности и испытания, - идти вперед, к великой украинской Победе. - говорится в обращении владыки.

УГКЦ

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) напомнил, что праздник Пасхи является светлым днем победы жизни над смертью, добра над злом, призвав верующих уверенно пребывать в вере, надежде и любви, которые приносит воскресший Господь.

"В радости Воскресения поздравляю наших воинов-героев, сыновей и дочерей Украины, которые защищают нас на фронте и готовы жертвовать всем из любви к своей земле и родному народу. Мы верим в вашу в Боге силу, мы ценим вашу стойкость перед злом, над которым неизбежно одержим победу", - цитирует главу пресс-службы УГКЦ.

Святослав также отметил, что празднуя снова Пасху Христову "среди ужаса полномасштабной войны, которая длится уже третий год, мы все глубже входим в великую таинство жертвы, принесенной Господом Иисусом, спасения нашего совета".

УПЦ МП

Свое обращение к верующим по случаю Пасхи предстоятель УПЦ (МП) Онуфрий опубликовал еще с вечера - в канун праздника.

"Христос воскрес! Этими вечно живыми и дорогими нашему сердцу словами искренне поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с величайшим нашим христианским праздником - Воскресение из мертвых Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Праздник Воскресения Христова есть торжество победы жизни над смертью, добра над злом и правды над ложью", - говорится в его обращении.