Можно ли выливать иорданскую воду, которая осталась с прошлого года

Украина по новому стилю отмечает Крещение 6 января. В этот день чтят Таинство крещении Иисуса Христа в речке Иордан. Традиционно верующие идут в церковь для освящения воды, ее затем хранят в течение года. Но что же делать с прошлогодней?

Можно ли выливать прошлогоднюю иорданскую воду

Освященная вода может храниться годами, но священники не советуют этого делать, потому что если ее долго не использовать, это приравнивается к забвению. Так что лучше каждый год из церкви приносить новую иорданскую воду.

Если у вас осталась освященная прошлогодняя вода, нужно проверить ее на вкус, цвет и запах. По словам священника Михаила Секержинского, если вода не испортилась, ее нужно выпить. Желательно это сделать на пустой желудок. Перед этим следует произнести молитву.

Выливать ее к водостоку - строго запрещено, поскольку это считается осквернением. Если вода испортилась, то можно вылить в реку по течению или в любой другой чистый водоем. Или в том месте, где не ходят люди или животные. Также не стоит остатками иорданской воды поливать вазоны, огород или готовить на ней еду.

Где и как хранить новую освященную воду

Хранить иорданскую воду нужно в закрытой таре возле образов. На Крещение ее окропляют дом от всего плохого, в другие дни - ее можно пить по несколько чайных ложек на пустой желудок после молитвы.

Нельзя надпивать воду из банки или бутылки, поскольку из-за попадания слюны она может быстро испортиться.

Если так случилось, что у вас совсем мало осталось иорданской воды, а ею нужно поделиться с ближними, то можно ее развести любой чистой водой и она будет считаться иорданской.

Также священники объясняют, что освященная вода так долго может храниться не из-за ионов серебра, которые попадают в нее, когда священники опускают серебряный крест в воду, а через искренние молитвы и Господнее благословение.