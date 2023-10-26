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Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца

Четверг 26 октября 2023 18:54
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Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Предстоятель автокефальной Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Эпифаний провел встречу с мэром Каменского Андреем Белоусовым.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и Украине в целом в контексте полномасштабного российского нападения, а также религиозную и межконфессиональную ситуацию.

Во встрече также приняли участие архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон, секретарь епархии протоиерей Виталий Лопушанский и иеромонах Феодосий (Алисов).

В конце встречи Эпифаний благословил городского голову и иеромонаха Феодосия Алисова на благое дело - строительство духовного центра Православной церкви Украины в г. Каменске.

Также предстоятель наградил Андрея Белоусова Орденом святого Юрия Победоносца.

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Епіфаній Каменское