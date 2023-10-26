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Епіфаній нагородив мера Камʼянського Орденом святого Юрія Переможця

Четвер 26 жовтня 2023 18:54
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Епіфаній нагородив мера Камʼянського Орденом святого Юрія Переможця Епіфаній нагородив мера Камʼянського Орденом святого Юрія Переможця (фото: прес-служба мыськради)
Автор: Ілона Свиридова

Предстоятель автокефальної Української православної церкви блаженнійший Митрополит Епіфаній провів зустріч з мером Камʼянського Андрієм Білоусовим.

Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в регіоні та Україні в цілому в контексті повномасштабного російського нападу, а також релігійну й міжконфесійну ситуацію.

У зустрічі також взяв участь архієпископ Дніпровський і Січеславський Симеон, секретар єпархії протоієрей Віталій Лопушанський та ієромонах Феодосій (Алісов).

Наприкінці зустрічі Епіфаній благословив міського голову та ієромонаха Феодосія Алісова на добру справу - будівництво духовного центру Православної церкви України у м. Камʼянське.

Також предстоятель нагородив Андрія Білоусова Орденом святого Юрія Переможця.

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Епіфаній Каменское