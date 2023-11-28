Самые простые способы сбить температуру без таблеток

При простуде или ОРВИ температура тела поднимается подчас до 38 градусов или даже выше. Врачи советуют до 38 градусов температуру не сбивать и дать организму справиться с болезнью самостоятельно.

Как можно сбить температуру без таблеток и когда это нужно делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача Юрия Габорца в Instagram.

Когда нужно сбивать температуру

Специалист отмечает, что если у вас простуда, организм поднимает температуру, чтобы активизировались вещества.

"Поэтому до 38 градусов сбивать не нужно. А выше - уже опасно, могут образовываться тромбы, и будут осложнения", – говорит Юрий Габорец.

Как сбить температуру без таблеток

Он дал несколько советов, как сбить высокую температуру без применения препаратов.

1. Пить много воды, чтоб вымывать токсины.

2. Растирать руки, ноги, чтобы не было спазма сосудов, когда знобит, чтобы работал периферический кровоток.

3. Обтирание теплой водой. Мокрая поверхность отдает в 7 раз больше тепла, чем сухая.

4. Можно холодное влажное полотенце на лоб или шею, под затылок.

А вот от других народных методов врач рекомендует отказаться.

"Водка, уксус - они всасываются через кожу и делают еще хуже. Лед вызывает спазм сосудов, а внутренняя температура все равно остается очень высокой", – пояснил врач.

Что делать, если температура не сбивается

"Если температура не спадает, то нужно нестероидные противовоспалительные препараты, типа ибупрофена, чередовать с парацетамолом, можно добавить нош-пу внутримышечно, гормоны, чтобы подавить катехоламины", – советует Габорец.

Также врач добавил оговорки относительно детей с высокой температурой. Он подчеркнул, что оставлять ребенка без присмотра категорически запрещено.

"Главное, не держать ребенка с высокой температурой дома без присмотра врача, потому что у детей недоразвит центр терморегуляции, температура может легко уйти за 40, а белок динаторгуется при 42. Поэтому самолечение себя или родных не очень безопасно, лучше довериться семейному и педиатру", - добавил специалист.