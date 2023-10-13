Украинская певица разводится с мужем-богачом и делит с ним опеку над детьми
Поп-звезда ANGELA решила бросить богатого мужа и вернуться вместе с детьми в Украину, где стремительно развивается ее карьера. Распространяющаяся на фоне полномасштабной войны эпидемия разводов дошла даже до тех украинцев, которые находились за границей.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) сообщили в пресс-службе звезды.
Что известно о разводе певицы
Первые сообщения о том, что у певицы появились проблемы в отношениях с мужем, попали в СМИ еще в сентябре. Тогда певица приехала в Киев, чтобы снимать новое видео и давать концерты. Впоследствии певица исчезла на пару недель, что испугало ее родственников и членов команды.
ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)
В начале октября ANGELA вышла на связь и все объяснила. Оказалось, что певица решила взять паузу. Она пыталась прийти в себя после разрыва с мужем, а также решала семейные дела, связанные с распределением прав на опеку над детьми.
ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)
"Известно, что ее муж влиятельный человек. Вместе они жили за границей и воспитывали детей. Параллельно ANGELA занималась музыкой и развивала карьеру в модельном бизнесе. Изменения в паре начались на второй год полномасштабной войны в Украине, когда она поняла, что не может стоять в стороне. Тогда она начала заниматься благотворительностью на Родине и развивать музыкальную карьеру, потому что поняла, что завтра может и не наступить, и действовать нужно сейчас. Думаю, новый статус и смена приоритетов "добили" ее отношения", - сообщает источник из команды артистки.
ANGELA с детьми (фото: instagram.com/angelasinger_)
Последние треки певица посвятила болезненному разрыву. В песнях "Відпусти" и "В оригіналі" она показала свои эмоции.
Сейчас артистка хочет довести до конца процесс расторжения брака и окончательно переехать в Украину. Певица планирует это сделать уже до конца года. Также она обещает поделиться деталями ситуации после того, как будет к этому готова.
ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)
Напомним, ранее звезда украинских сериалов сообщила о горе в семье.
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