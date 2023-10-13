Українська співачка розлучається з чоловіком-багатієм та ділить з ним опіку над дітьми

Поп-зірка ANGELA вирішила покинути багатого чоловіка та повернутися разом з дітьми в Україну, де стрімко розвивається її кар'єра. Епідемія розлучень, яка шириться на тлі повномасштабної війни, дішла навіть до тих українців, які перебували за кордоном.

Що відомо про розлучення співачки

Перші повідомлення про те, що у виконавиці є проблеми у стосунках з чоловіком, потрапили у ЗМІ ще у вересні. Тоді співачка приїхала до Києва, аби знімати нове відео та давати концерти. Згодом співачка зникла на пару тижнів, що налякало її родичів та членів команди.

ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

На початку жовтня ANGELA вийшла на зв'язок та усе пояснила. Виявилося, що співачка вирішила взяти паузу. Вона намагалася отямитися після розриву з чоловіком, а також вирішувала сімейні справи, пов'язані з розподілом прав на опіку над дітьми.

ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)

"Вона поки не готова ділитися подробицями особистої драми. Відомо, що її чоловік впливова людина. Разом вони проживали за кордоном та виховували дітей. Паралельно ANGELA займалася музикою та розвивала кар'єру у модельному бізнесі. Зміни у пари почалися на другий рік повномасштабної війни в Україні, коли вона зрозуміла, що не може стояти осторонь. Тоді вона почала займатися благодійністю на Батьківщині та розвивати музичну кар'єру, тому що зрозуміла, що завтра може й не буде, а діяти треба зараз. Думаю, новий статус та зміна пріоритетів "добили" її стосунки", - повідомляє джерело з команди артистки.

ANGELA з дітьми (фото: instagram.com/angelasinger_)

Останні треки співачка присвятила болісному розриву. У піснях "Відпусти" та "В оригіналі" вона показала свої емоції.

Нині ж артистка хоче довести до кінця процес розірвання шлюбу та остаточно переїхати до України. Співачка планує усе це зробити вже до кінця року. Також вона обіцяє поділитися деталями ситуації після того, як буде до цього готова.

ANGELA (фото: instagram.com/angelasinger_)