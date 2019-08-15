Епатажні Бадоєв і Коляденко поставлять парад до Дня Незалежності (фото)

День Незалежності України цього року буде проходити нестандартно. Замість традиційного параду президент Володимир Зеленський анонсував проведення "Ходи Гідності", яка буде проходити за європейським форматом. Фото з репетиції ходи у матеріалі Styler.

Режисерами аналогу параду до свята, яке українці відзначать 24 серпня, стали відомий кліпмейкер і екс-партнер Володимира Зеленського по бізнесу Алан Бадоєв разом з хореографом і режисером Оленою Коляденко. Про це Бадоєв написав на своїй Instagram-сторінці.

Репетиція "Ходи Гідності" до Дня Незалежності (ілюстративне фото)

Перша репетиція відбулася вранці 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" у Києві.

У "Ході Гідності" візьме участь гордість країни: представники різних українських військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також, звичайно, головна гордість України - діти.

Репетиція "Ходи Гідності" до Дня Незалежності (ілюстративне фото)

"День Незалежності - це честь і пам'ять нашої країни. У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі", - говорять режисери дійства.

Репетиція "Ходи Гідності" до Дня Незалежності (ілюстративне фото)

"Нам є ким пишатися! Нам є з ким будувати наше спільне майбутнє, є кому його захистити, і ми хочемо це показати всій Україні!" - коментують постановники ходи.

Варто зазначити, що прихильники екс-президента Петра Порошенка проведуть свій захід в День незалежності. Це буде "Марш захисників України", його учасники зберуться у парку імені Шевченка і звідти вже підуть на Майдан, а після цього пройдуть на Михайлівську площу, де відбудеться молебень і концерт.

До слова, раніше ми писали про те, коли в Україні святкують Медовий, Горіховий і Яблучні Спаси.