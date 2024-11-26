Эпатажный Амадор Лопес вдруг оказался в больнице: что известно

Так, Лопес с утра вышел на связь со своими подписчиками с не очень радостной новостью. Артист опубликовал в Stories фото из больницы - на нем видно только его рука, капельница и светлая палата.

"Доброе утро. Берегите себя", - лаконично подписал он снимок.

Никаких подробностей он пока не стал раскрывать.

Скриншот

Кто такой Амадор Лопес

Амадор Лопес родился в Венесуэле. С детства занимался фехтованием и танцами.

В 2000 году приехал в Украину, чтобы учиться в Национальном университете физвоспитания и спорта. В 2005 году окончил университет.

Еще во время учебы начал танцевать в украинских клубах латиноамериканские танцы.

За свою карьеру работал с многими звездами шоу-бизнеса, создал студию латиноамериканских танцев в Киеве.

Также Амадор Лопес поет в стиле reggaeton - это сочетание регги, техно, хип-хопа, рэпа и латиноамериканской музыки.

Хореограф был женат на украинке Светлане Шпилевой. Они поженились в 2004 году, их брак продлился 8 лет, после чего пара решила расстаться. Детей у пары не было.

Недавно Лопес впервые заговорил про свою ориентацию и рассказал, свободно ли его сердце.

В 2022 году эпатажный артист получил украинское гражданство. В интервью Славе Демину он рассказал, что ему не раз предлагали решить этот вопрос с помощью взятки, но Лопес отказывался.

Также танцор и певец рассказал, как изменились его заработки во время войны в Украине, а также о своих долгах.

Амадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)