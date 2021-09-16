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Епатажна українська блогерка з гігантськими вилицями ще більше "виросла": фото до і після

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Четвер 16 вересня 2021 12:55
Епатажна українська блогерка з гігантськими вилицями ще більше "виросла": фото до і після Фото: Анастасія Покрищук (instagram.com/_just__queen_)
Автор: Світлана Мащенко

Епатажна українська блогерка Анастасія Покрищук, яка активно хайпує на образі фріка, зважилася ще на одну операцію. В цей раз дівчина з найбільшими вилицями у світі додала собі об'єму в уже і так збільшені груди.

Про це красуня розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"800 cc замість 425 сс. Такі й хотіла спочатку, але так як я від природи була як хлопчик, в першу операцію влізла тільки половина бажаного об'єму. Через рік шкіра розтягнулася і вставили в мене бажаний імплант", - підписала Настя фото, на якому похвалилася "обновками".

Епатажна українська блогерка з гігантськими вилицями ще більше &quot;виросла&quot;: фото до і після

Фото зліва направо: 1 - Анастасія Покрищук до операцій, 2 - до збільшень грудей, знизу- останній знімок

Настя також показала відео з турецької клініки, де вона лежить на кушетці тільки-тільки прокинувшись від наркозу.

Крім скул і грудей Анастасія має "зроблені" губи, підборіддя (вона прибрала ямку), також вона зробила ін'єкції в носогубні складки і ліпосакцію в області живота.

Хто така Анастасія Покрищук

Дівчині 32 роки, вона живе в Києві і активно експлуатує свій шок-образ. Крім зовнішнього вигляду, Настя любить привертати загальну увагу своєю епатажною поведінкою. Блогер досить різко розмірковує про стосунки, місце жінки в суспільстві, матюкаючись "як швець".

Коханого чоловіка у дівчини немає (або вона не афішує), зате вона вибирає інші, більш корисні заняття. Наприклад, допомагає притулкам для тварин. Настя позиціонує себе як чайлдфрі, але замислюється над усиновленням дитини.

Зараз у дівчини понад 270 тисяч дописувачів в Instagram, і армія її шанувальників, як, втім, і хейтерів, зростає.

Раніше ми писали, що Настя відіжгла з ще однією нашою епатажною блогеркою- Мілою Кузнєцовою, у якої найбільші природні груди України, 15-й розмір.

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блогер Анастасия Покрищук
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