Українка стала володаркою найбільших вилиць у світі: наколола їх сама

Анастасія Покрищук (фото: instagram.com/_just__queen_)

Дівчина прославилася в мережі завдяки своїм великим вилицям

Анастасія Покрищук може похвалитися найбільшими штучними вилицями у світі. Причому наколола вона їх собі сама філерами, якими зазвичай колють губи. Після цього киянка стала дуже популярною в соцмережах.

На її аккаунт в Instagram підписано 235 тисяч осіб. І хоча деякі захоплюються дівчиною, інші вважають її фріком і намагаються зрозуміти навіщо вона це зробила. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчина зізналася, що це не приносить їй гроші, а скоріше навпаки. Але вона зазначила, що завдяки її вилицям про неї дізнався весь світ. Світова преса була вражена, і у неї часто брали інтерв'ю закордонні ЗМІ.

Анастасія Покрищук (фото: instagram.com/_just__queen_)

Іноземців навіть більше дивують не вилиці, а те, що вона їх наколола собі сама. На це знадобився майже рік і близько 60 тисяч гривень.

Дівчина розповіла, що не звертає уваги на негативні коментарі користувачів мережі. Вона задоволена результатом, і не збирається зменшувати вилиці, а навіть, навпаки, хоче їх ще трохи збільшити.

"Я себе просто обожнюю. Ну так мені хотілося себе вдосконалити. Ну ви ж бачили, напевно, мої фотографії до, якась така ворона, взагалі сіра миша. І ще чорні волоски були, як циганка взагалі страшна, жах. І звичайно ж мені хотілося зробити себе красивіше", - заявила Анастасія.

В Анастасія Покрищук самі великі вилиці у світі (відео: YouTube)

При цьому вона підкреслила, що у неї немає ніяких дитячих травм, як вважають деякі люди. Вона єдина дитина в родині, завжди до неї було багато уваги. Дівчина навчалася в елітній київській школі, на вулиці Прорізній, потім в університеті імені Тараса Шевченка на психолога.

Вона дає поради своїм дописувачам, і каже, що вони задоволені. Батьки сприймають Анастасію такою, якою вона є. Бабуся вважає, що зміни в зовнішності внучки тимчасові.

Дівчина хоче заробляти блогерством і рекламою в соцмережах.

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