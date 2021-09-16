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Эпатажная украинская блогер с гигантскими скулами еще больше "выросла": фото до и после

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Четверг 16 сентября 2021 12:55
Эпатажная украинская блогер с гигантскими скулами еще больше "выросла": фото до и после Фото: Анастасия Покрищук (instagram.com/_just__queen_)
Автор: Светлана Мащенко

Эпатажная украинская блогер Анастасия Покрищук, которая активно хайпует на образе фрика, решилась еще на одну операцию. В этот раз девушка с самыми большими скулами в мире добавила себе объема в уже и так увеличенную грудь.

Об этом красотка рассказала на своей странице в Instagram.

"800 cc вместо 425 сс. Такие и хотела изначально, но так как я от природы была как мальчик,в первую операцию влезла только половина желаемого объема. Через год кожа растянулась и вставили в меня желанный имплант", - подписала Настя фото, на котором похвасталась "обновками".

Эпатажная украинская блогер с гигантскими скулами еще больше &quot;выросла&quot;: фото до и после

Фото слева направо: 1 - Анастасия Покрищук до операций, 2 - до увеличений груди, снизу - последний снимок

Настя также показала видео из турецкой клиники, где она лежит на кушетке только-только очнувшись от наркоза.

Кроме скул и груди Анастасия имеет "сделанные" губы, подбородок (она убрала ямку), также она сделала инъекции в носогубные складки и липосакцию в области живота.

Кто такая Анастасия Покрищук

Девушке 32 года, она живет в Киеве и активно эксплуатирует свой шок-образ. Помимо внешнего вида, Настя любит привлекать всеобщее внимание своим эпатажным поведением. Блогер довольно резко рассуждает об отношениях, месте женщины в обществе, матерясь "как сапожник".

Любимого мужчины у девушки нет (или она не афиширует), зато она выбирает другие, более полезные занятия. К примеру, помогает приютам для животных. Настя позиционирует себя как чайлдфри, но задумывается над усыновлением ребенка.

Сейчас у девушки более 270 тысяч подписчиков в Instagram, и армия ее поклонников, как, впрочем, и хейтеров, растет.

Ранее мы писали, что Настя отожгла с еще одной нашей эпатажной блогершей - Милой Кузнецовой, у которой самая большая натуральная грудь Украины, 15-й размер.

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блогер Анастасия Покрищук
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