Энтони Хопкинс назвал главный секрет своего долголетия

В чем секрет долголетия Энтони Хопкинса?

Дело в том, что актер уже 49 лет, как отказался от употребления алкоголя.

Оскароносный актер, известный своими ролями в фильмах "Молчание ягнят" и "Хичкок", понял, что попал в "большую-большую беду", когда ему было трудно что-то вспомнить, и даже признался, что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Сегодня сорок девять лет назад я остановился. И мне было так весело. Но потом я понял, что попал в большую-большую беду, потому что я ничего не помнил и управлял автомобилем очень пьяный", - признался Энтони на видео.

"Тогда в тот роковой день я понял, что мне нужна помощь. Поэтому я ее получил. Я позвонил группе таких же людей, как я - алкоголиков. И всё. Трезвость. В любом случае, за эти 49 лет я получил больше удовольствия, чем когда-либо", - добавил он.

В чем опасность алкоголя

Алкоголизм вызывает глубокие расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, органов дыхания, почек, половых желез, увеличивает риск деменции, рака прямой кишки и молочной железы.

Люди, которые чрезмерно потребляют алкоголь, имеют более высокие риски сердечно-сосудистых болезней, гипертензии и абдоминального ожирения. Организм алкоголика теряет сопротивляемость к заболеваниям.

Алкоголизм вызывает стойкие нарушения психики, вызывает снижение работоспособности, быструю утомляемость, ослабление памяти, некоторую беспечность, лживость, непостоянство настроения, раздражительность и склонность к конфликтам. На почве алкоголизма бывают запои, развиваются различные психозы - белая горячка, психозы и прочее.

Алкоголизм приводит к бытовым и производственным травмам, авариям на транспорте, преступлениям, нарушениям правил общественного поведения, разрушению семей.