105-летняя женщина назвала странный продукт, который она ест каждый день для долголетия

Когда кому-то удается дожить до своего 100-летия, естественно интересоваться его привычками здоровья. Это касается и 105-летней Хелен Тэнсли, утверждающей, что употребление одной необычной пищи ежедневно может частично объяснить ее долголетие.

В чем же секрет долгой жизни женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

В чем секрет долгой жизни Хелен Тэнсли

Тэнсли придерживается здорового образа жизни. Она никогда не курила и употребляла алкоголь лишь изредка в течение более чем столетия жизни.

Но кроме этих распространенных здоровых привычек, возможно, больше всего выделяется то, что она ежедневно ест зубчик чеснока.

Кстати, Хелен не единственный человек, приписывающий этому продукту свое долголетие. В 2020 году 89-летняя Вирджиния Ташджян показала, как она ела утренние яйца большим количеством гранулированного чеснока.

Когда внук назвал ее "сумасшедшей" за то, что она использовала столько основного продукта, она дерзко ответила: "Ты сумасшедший. Это то, что держит меня в живых".

Исследования связывают чеснок и долголетие

Употребление чеснока для долголетия - это не просто факт. Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что из 27 тысяч участников те, кто ел чеснок по крайней мере раз в неделю, вероятно, прожили дольше, чем те, кто этого не делал, из-за снижения риска смерти от всех причин.

В частности, те, у кого в рационе был чеснок, жили в среднем на полгода дольше по сравнению с участниками, которые его не любили.

Частично это может быть связано с многочисленными преимуществами для здоровья, которые все больше исследований связывают с употреблением чеснока. Особенно когда речь идет о решении проблем, которые могут привести к ранней смерти.

Исследование 2018 показало, что употребление большего количества чеснока может помочь снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП (однако предупреждая, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти заявления).

Другие изучали его противораковые свойства, в том числе одно исследование 2019 года в Китае, показавшее, что потребление большего количества чеснока снижает вероятность диагностики колоректального рака более 880 участников.

Исследование 2020 показало, что прием чесночных добавок может помочь снизить высокое кровяное давление, ссылаясь на 16-40% снижение потенциально серьезных сердечно-сосудистых болезней.