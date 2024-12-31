Ентоні Гопкінс назвав головний секрет свого довголіття

В чому секрет довголіття Ентоні Гопкінса?

Річ у тому, що актор вже 49 років, як відмовився від вживання алкоголю.

Оскароносний актор, відомий своїми ролями у фільмах "Мовчання ягнят" і "Хічкок", зрозумів, що потрапив у "велику-велику біду", коли йому було важко щось згадати, і навіть зізнався, що керував автомобілем у нетверезому стані.

"Сьогодні сорок дев’ять років тому я зупинився. І мені було так весело. Але потім я зрозумів, що потрапив у велику-велику біду, тому що я нічого не пам’ятав і керував автомобілем дуже п’яний", - зізнався Ентоні на відео.

"Тоді в той фатальний день я зрозумів, що мені потрібна допомога. Тож я її отримав. Я зателефонував групі таких же людей, як я - алкоголіків. І все. Тверезість. У будь-якому випадку, за ці 49 років я отримав більше задоволення, ніж будь-коли", - додав він.

В чому небезпека алкоголю

Алкоголізм викликає глибокі розлади діяльності шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, органів дихання, нирок, статевих залоз, збільшує ризик деменції, раку прямої кишки та молочної залози.

Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Організм алкоголіка втрачає опірність до захворювань.

Алкоголізм зумовлює стійкі порушення психіки, викликає зниження працездатності, швидку стомлюваність, ослаблення пам’яті, деяку безтурботність, брехливість, несталість настрою, дратівливість і схильність до конфліктів. На ґрунті алкоголізму бувають запої, розвиваються різні психози - біла гарячка, психози та інше.

Алкоголізм призводить до побутових і виробничих травм, аварій на транспорті, злочинів, порушень правил громадської поведінки, руйнування сімей.