Энергетики назвали 10 вещей, которыми нужно запастись сейчас на случай отключений света
В Украине людей призывали готовиться к возможным отключениям электроэнергии зимой. В частности, назвали список необходимых вещей, которые уже нужно подготовить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост компании YASNO в Twitter.
Чем следует запастись
Энергетики предупредили, что перед отключениями желательно иметь:
- повербанк (заряженный)
- не помешает зарядная станция типа EcoFlow
- в частном доме - генератор + горючее
- горелку и несколько газовых баллонов (обязательно нужно проверить исправность прибора и соблюдать нормы эксплуатации)
- несколько светодиодных ламп на аккумуляторе
- мощный фонарик
- светоотражающие наклейки на себя и светодиодный ошейник для собаки
- термобелье и теплое одеяло
- сублимированная еда и консервы
- запас технической и питьевой воды
"Все понимают, что от нашего соседа можно ожидать чего угодно, но сохраняем оптимизм и надеемся на лучшее", - говорится в сообщении.
Как подготовиться
Следует утеплить жилье, окна и входные двери. Можно обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.
Для того чтобы сохранить пищу холодной, купите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой. Большинство продуктов, нуждающихся в охлаждении, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов.
В то же время заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов.
К тому же следует подготовить пищу длительного хранения и быстрого приготовления - консервы, крекеры и хлебцы.
Кроме того, держите полным бензобак вашего автомобиля, ведь насосы АЗС нуждаются в электроэнергии для своей работы, так что в случае отключения света могут не работать.
Следует также запастись наличными, ведь при отсутствии электроэнергии не будут работать банкоматы.
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