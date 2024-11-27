Эндокринолог рассказала, как остановить старение кожи без дорогих процедур

Остановить возрастные изменения кожи можно без серьезных косметических процедур. Эндокринолог назвала базовые правила, которые помогут красиво взрослеть.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что стоит делать человеку каждый год, чтобы быть здоровым и молодым.
Существует несколько распространенных типов взросления: мимическое, деформационное, а также комбинированное.
По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, красота - это широкое понятие, она есть у всех особая.
Женщина всегда излучает свою красоту, если она счастлива и уверена в себе.
Часто современный мир воспринимает красоту на стероидах. Все потому, что очень много молодых девушек пользуются введением инъекций.
"Если мы говорим о потребности и необходимости, то нужно четко взвешивать, позволяет ли ваше состояние здоровья проводить определенные процедуры", - отметила медик.
Поэтому в первую очередь нужно обратиться к врачу и провести чек-ап здоровья. Это нужно делать ежегодно, чтобы оценить свое состояние здоровья.
Далее можно с помощью определенных витаминов и микроэлементов поддерживать здоровье, чтобы защитить себя от заболеваний и чувствовать себя молодо и гармонично.
К тому же важно иметь регулярную физическую активность и сбалансированное питание. Именно это поможет взрослеть красиво.
Главный аспект сохранения молодости кожи - правильный уход, а именно:
Важно каждый день использовать увлажняющий крем, ведь он задерживает воду в коже, придавая ей более молодой вид. Когда кожа "горит" или пощипывает, это означает, что она раздражена. А такое состояние может сделать ее постарше.
Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт American academy of dermatology.