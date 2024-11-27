Эндокринолог рассказала, как остановить старение кожи без дорогих процедур

Что следует делать

Существует несколько распространенных типов взросления: мимическое, деформационное, а также комбинированное.

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, красота - это широкое понятие, она есть у всех особая.

Женщина всегда излучает свою красоту, если она счастлива и уверена в себе.

Часто современный мир воспринимает красоту на стероидах. Все потому, что очень много молодых девушек пользуются введением инъекций.

"Если мы говорим о потребности и необходимости, то нужно четко взвешивать, позволяет ли ваше состояние здоровья проводить определенные процедуры", - отметила медик.

Поэтому в первую очередь нужно обратиться к врачу и провести чек-ап здоровья. Это нужно делать ежегодно, чтобы оценить свое состояние здоровья.

Далее можно с помощью определенных витаминов и микроэлементов поддерживать здоровье, чтобы защитить себя от заболеваний и чувствовать себя молодо и гармонично.

К тому же важно иметь регулярную физическую активность и сбалансированное питание. Именно это поможет взрослеть красиво.

Как правильно ухаживать за кожей лица

Главный аспект сохранения молодости кожи - правильный уход, а именно:

подберите правильный тип ухода за кожей лица, учитывая ваш тип. Лучшее - проконсультироваться с косметологом

добавьте в рацион коллаген, если нет противопоказаний врачу

пользуйтесь масками для вашего типа кожи лица

делайте тейпирование или массаж лица

Важно каждый день использовать увлажняющий крем, ведь он задерживает воду в коже, придавая ей более молодой вид. Когда кожа "горит" или пощипывает, это означает, что она раздражена. А такое состояние может сделать ее постарше.

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи.