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Эндокринолог рассказала, как остановить старение кожи без дорогих процедур

Как ухаживать за кожей, чтобы взрослеть красиво (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Остановить возрастные изменения кожи можно без серьезных косметических процедур. Эндокринолог назвала базовые правила, которые помогут красиво взрослеть.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что стоит делать человеку каждый год, чтобы быть здоровым и молодым.

Что следует делать

Существует несколько распространенных типов взросления: мимическое, деформационное, а также комбинированное.

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, красота - это широкое понятие, она есть у всех особая.

Женщина всегда излучает свою красоту, если она счастлива и уверена в себе.

Часто современный мир воспринимает красоту на стероидах. Все потому, что очень много молодых девушек пользуются введением инъекций.

"Если мы говорим о потребности и необходимости, то нужно четко взвешивать, позволяет ли ваше состояние здоровья проводить определенные процедуры", - отметила медик.

Поэтому в первую очередь нужно обратиться к врачу и провести чек-ап здоровья. Это нужно делать ежегодно, чтобы оценить свое состояние здоровья.

Далее можно с помощью определенных витаминов и микроэлементов поддерживать здоровье, чтобы защитить себя от заболеваний и чувствовать себя молодо и гармонично.

К тому же важно иметь регулярную физическую активность и сбалансированное питание. Именно это поможет взрослеть красиво.

Как правильно ухаживать за кожей лица

Главный аспект сохранения молодости кожи - правильный уход, а именно:

  • подберите правильный тип ухода за кожей лица, учитывая ваш тип. Лучшее - проконсультироваться с косметологом
  • добавьте в рацион коллаген, если нет противопоказаний врачу
  • пользуйтесь масками для вашего типа кожи лица
  • делайте тейпирование или массаж лица

Важно каждый день использовать увлажняющий крем, ведь он задерживает воду в коже, придавая ей более молодой вид. Когда кожа "горит" или пощипывает, это означает, что она раздражена. А такое состояние может сделать ее постарше.

Результаты нескольких исследований свидетельствуют о том, что употребление большого количества свежих фруктов и овощей может помочь предотвратить повреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи.

Ранее мы сообщали о креме, который следует использовать зимой, чтобы защитить кожу от мороза и ветра.

Также мы писали о продуктах, которые лучше ботокса омолаживают кожу.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница эндокринолога Олеси Пидмурняк и сайт American academy of dermatology.

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