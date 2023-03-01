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Эндокринная система, блеск волос и не только. Почему так важно есть куриную печень

Фото: В чем польза куриной печенки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Куриная печенка, вопреки мифам, что субпродукты не полезны, очень хороша для здоровья. В ней есть незаменимые для организма витамины.

О пользе этого продукта для здоровья рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталия Мазурик.

В чем польза куриной печени

Наталья сообщила, что в 100 граммах куриной печени содержится 100% дневной нормы железа для человека.

"Железо очень важно для транспортировки кислорода в организме, оно входит в состав ферментов, которые принимают участие в детоксикации организма. Оно очень важно для эндокринной системы и других процессов", - сообщила эксперт по питанию.

Также в 100 граммах куриной печени содержится 1000% дневной нормы витамина А.

"Витамин А очень важен для остроты зрения, нормального восприятия цветов, для упругости кожи, против гиперпигментации и воспалений, для блеска волос", - рассказала Мазурик.

Если говорить о витамине B12, то всего в 20 граммах куриной печени содержится суточная норма этого витамина, а в 100 граммах продукта - 550% дневной нормы.

"Витамин B12 очень важен для нервной системы, для углеводного и жирового обменов, для кровообразования - профилактики анемии", - отметила специалист.

Напомним, что ранее эксперт объяснила, почему перекус круассаном - это не очень хорошая идея.

Раньше мы писали о том, какую овсянку нутрициологи не рекомендуют есть на завтрак.

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