Я йому не заздрю: Білик зробила відверту заяву про Зеленского

Білик також висловилася про примирення України і Росії
Знаменита українська співачка Ірина Білик розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського та поділилася своїми думками щодо того, що може очікувати Україну далі. Про це співачка розповіла в одному з інтерв'ю для росЗМІ.
Ірина Білик стверджує, що Зеленський помирить Росію з Україною. За її словами, багато людей сподіваються на це і тому голосують за "Партію Зе". "Всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують свої надії", - заявила співачка.
Також артистка зазначила, що знайома з Володимиром Зеленським особисто, оскільки не раз працювала з ним в різних програмах. На той момент Білик навіть не припускала, що артист буде керувати країною.
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)
"Я йому не заздрю - уявляєте, яке це навантаження?! Шкодую навіть його в душі, тому що бути президентом - важка робота. Без сім'ї, без вихідних", - поділилася Білик.
Раніше Ірина Білик показала пристрасний поцілунок із Наталею Могилевською. Підписники були шоковані, проте зазначили, що дуже чекають дует двох талановитих виконавців.
Нагадаємо, що 49-річна Ірина Білик відверто поміркувала про любов до себе та прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.
Також заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.