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Я йому не заздрю: Білик зробила відверту заяву про Зеленского

STYLERПерсони    03.08.2019 - 14:36
Я йому не заздрю: Білик зробила відверту заяву про Зеленского
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Білик також висловилася про примирення України і Росії

Знаменита українська співачка Ірина Білик розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського та поділилася своїми думками щодо того, що може очікувати Україну далі. Про це співачка розповіла в одному з інтерв'ю для росЗМІ.

Ірина Білик стверджує, що Зеленський помирить Росію з Україною. За її словами, багато людей сподіваються на це і тому голосують за "Партію Зе". "Всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують свої надії", - заявила співачка.

Також артистка зазначила, що знайома з Володимиром Зеленським особисто, оскільки не раз працювала з ним в різних програмах. На той момент Білик навіть не припускала, що артист буде керувати країною.

Я йому не заздрю: Білик зробила відверту заяву про ЗеленскогоВолодимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

"Я йому не заздрю - уявляєте, яке це навантаження?! Шкодую навіть його в душі, тому що бути президентом - важка робота. Без сім'ї, без вихідних", - поділилася Білик.

Раніше Ірина Білик показала пристрасний поцілунок із Наталею Могилевською. Підписники були шоковані, проте зазначили, що дуже чекають дует двох талановитих виконавців.

Нагадаємо, що 49-річна Ірина Білик відверто поміркувала про любов до себе та прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Також заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.

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