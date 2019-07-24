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Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.07.2019 - 17:31
Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка зазначила, що розмір одягу не так вже важливий

Співачка і мама двох синів Ірина Білик зробила відвертий пост у мережі. 49-річна артистка поміркувала про любов до себе і прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Вона опублікувала фото, на якому зображена у вільній сукні з капюшоном, яка приховує її фігуру. Наряд цегляно-червоного кольору доповнюють ботфорти.

На думку Ірини, в людині зовнішність не головне, і зовсім не обов'язково всім бути виключно худишками.

"Ця фотографія покликана нагадати всім, що бути розміру не XS - це нормально і комфортно. Ну і про те, що зовнішність - це дуже другорядне, коли всередині тебе є гармонія. А ви як думаєте?" - поділилася Білик.

Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка супроводила публікацію красномовними хештегами #нивкакиерамки #бодипозитив #ялюблюсвоетело #тыпрекрасна.

Більшість підписників погодилися з виконавицею, а також запевнили її, що вона чудово виглядає і дуже красива.

  • Ви красива постійно
  • Боже як вогонь завжди, дивимося на Вас та усмішка відразу ж
  • Яка ж Ви класна!!!
  • Яка гарна
  • Абсолютно з Вами згодна!
  • Як завжди на висоті!!!
  • Наша красуня
  • Ідеальна
  • Гармонія найццінніше
  • Гарна то й гарна
  • Які кольори на фотографії! Шикарна просто!
  • Розкішна
  • Завжди Богиня
  • Жінці взагалі не можна бути розміру XS Вона стає страшною і злий. Ви ж чудові

Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.

Як раніше ми писали, Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром Коляденком, на якому вони зображені на площі Сан-Марко.

Також Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.

 

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Новини України Ірина Біликбодипозитив
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