Зовнішність — другорядна: 49-річна Ірина Білик закликала приймати себе

Співачка зазначила, що розмір одягу не так вже важливий
Співачка і мама двох синів Ірина Білик зробила відвертий пост у мережі. 49-річна артистка поміркувала про любов до себе і прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.
Вона опублікувала фото, на якому зображена у вільній сукні з капюшоном, яка приховує її фігуру. Наряд цегляно-червоного кольору доповнюють ботфорти.
На думку Ірини, в людині зовнішність не головне, і зовсім не обов'язково всім бути виключно худишками.
"Ця фотографія покликана нагадати всім, що бути розміру не XS - це нормально і комфортно. Ну і про те, що зовнішність - це дуже другорядне, коли всередині тебе є гармонія. А ви як думаєте?" - поділилася Білик.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Артистка супроводила публікацію красномовними хештегами #нивкакиерамки #бодипозитив #ялюблюсвоетело #тыпрекрасна.
Більшість підписників погодилися з виконавицею, а також запевнили її, що вона чудово виглядає і дуже красива.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.
Як раніше ми писали, Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром Коляденком, на якому вони зображені на площі Сан-Марко.
Також Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.