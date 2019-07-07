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Досі його люблю: Білик зізналася у коханні до іншого чоловіка

STYLERПерсони    07.07.2019 - 17:49
Досі його люблю: Білик зізналася у коханні до іншого чоловіка
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Ірина Білик не може забути свого колишнього чоловіка

Ірина Білик, яка заміжня за продюсером Асланом Ахмадовим, публічно зізналася у коханні до свого колишнього чоловіка Дмитра Коляденка. Останнім часом в мережі ходили чутки про те, що пара знову зійшлася і щаслива разом. Сама співачка такі розмови прокоментувала у програмі Каті Осадчої "Світське життя".

За словами зірки українського шоу-бізнесу, зірковій парі потрібно було зіграти любов на одній з вечірок, а Дмитро скориставшись моментом, зробив співачці пропозицію руки і серця.

Досі його люблю: Білик зізналася у коханні до іншого чоловікаФото: Ірина Білик та Дмитро Коляденко (instagram.com/bilyk_iryna)

"Ми актори,нас запросили провести одну вечірку про нашу любов з Коляденко. А він, негідник, зрозумів, що я така беззахисна стою на сцені, усміхаюся і вирішив скористатися випадком і зробив мені пропозицію, тепер це все обговорюють", - поділилася Білик.

Досі його люблю: Білик зізналася у коханні до іншого чоловікаФото: Ірина Білик (Viva/Facebook)

Також зірка сказала, що її нинішній чоловік Аслан надзвичайно розлючений, через те, що він знаходиться далеко. Білик зізналася, що незважаючи на те, що пройшли роки, продовжує любити Коляденко. На жаль, Ірина нічого не може зробити з цим почуттям.

"Я хочу сказати на всю країну, що я досі люблю Дмитра Коляденка і нічого з цим зробити не можу", - заявила співачка.

Як раніше ми писали, Ірина Білик розважається у Венеції з екс-чоловіком. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала барвисте спільне фото з Дмитром, на якому вони зображені на площі Сан-Марко.

Нагадаємо, Ірина Білик показала рідкісне фото зі старшим сином Глібом.

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