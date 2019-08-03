ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Я ему не завидую: Билык сделала откровенное заявление о Зеленском

STYLERПерсоны    03.08.2019 - 14:36
Я ему не завидую: Билык сделала откровенное заявление о Зеленском
Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Билык также высказалась о примирении Украины и России

Знаменитая украинская певица Ирина Билык рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском и поделилась своими мыслями касательно того, что может ожидать Украину дальше. Об этом исполнительница рассказала в одном из интервью для росСМИ.

Ирина Билык утверждает, что Зеленский помирит Россию с Украиной. По ее словам, многие люди надеются на это и потому голосуют за "Партию Зе". "Все хотят видеть новых людей во власти и именно с ними связывают все свои надежды", - заявила певица.

Также артистка отметила, что знакома с Владимиром Зеленским лично, поскольку не раз работала с ним в разных программах. На тот момент Билык даже не предполагала, что артист будет управлять страной.

Я ему не завидую: Билык сделала откровенное заявление о ЗеленскомВладимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

"Я ему не завидую - представляете, какая это нагрузка?! Жалею даже его в душе, потому что быть президентом - тяжелая работа. Без семьи, без выходных", - поделилась Билык.

Ранее Ирина Билык показала страстный поцелуй с Натальей Могилевской. Подписчики были шокированы, однако отметили, что очень ждут дуэт двух талантливых исполнительниц.

Напомним, что 49-летняя Ирина Билык откровенно порассуждала о любви к себе и принятию своего тела, какого бы оно ни было размера.

Также замужняя Ирина Билык неожиданно призналась в любви к другому мужчине.

"А где Аслан?" Ирина Билык развлекается в Венеции с экс-супругом Совсем взрослый: Ирина Билык показала редкое фото со старшим сыном
Новости Украины Ирина Билык
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь