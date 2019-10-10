Зеленський заявив, що не боїться Майдану

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що кровопролиття не буде, якщо люди захочуть, щоб він не був президентом

Президент Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що не боїться нового Майдану. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський заявив, що кровопролиття не буде, якщо люди захочуть, щоб він не був президентом.

"З приводу Майдану і таке інше. Я нічого цього не боюсь, в будь-який момент, в будь-яку секунду, якщо цього суспільство захоче, щоб я не був президентом, то кровопролиття не буде. Я дуже спокійно до цього відношуся. Люди повинні знати, кого вони оберуть", - заявив він.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на заяви п'ятого презизента Петра Порошенка щодо "формули Штайнмайера". Порошенко, за словами Зеленського, підштовхує людей, щоб вони вийшли на протест.

Зазначимо, що в Україні низка обласних і міських рад виступили проти реалізації "формули Штайнмайера". Зокрема рішення про відповідне звернення було прийняте Рівненським, Івано-Франківським, Львівським, Херсонскми, Тернопільським областнымих радами, а також у Херсонському, Сумському та Кропивницького міських радах.

Крім того, минулої суботи на протести у Києві прийшли більше 10 тисяч людей. Учасники заявляють, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції України.