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Еммануель Макрон отримав ляпас під час поїздки по Франції: на очах у натовпу

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Франція, Вівторок 08 червня 2021 16:47
Еммануель Макрон отримав ляпас під час поїздки по Франції: на очах у натовпу Фото: Еммануель Макрон отримав ляпас (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас від невідомого чоловіка. Інцидент стався під час поїздки Макрона в комуну Тен-Л'ермітаж в Департаменті Дром на південному сході Франції 8 червня.

Відео інциденту розмістили в Twitter-акаунті користувача AlexpLille.

Еммануель Макрон вийшов з готелю до місцевих жителів, які очікували його за спеціальною огорожею. Він підійшов привітати жителів, але раптово з натовпу один з чоловіків виставив руку і з розмаху вдарив президента Франції по обличчю. При цьому він вигукував фразу "геть макронівську Францію" (à bas la Macronie).

Президента Макрона відразу ж відтіснили охоронці. Він не постраждав. Однак через деякий час він все ж таки повернувся до жителів і привітав їх.

Варто відзначити, що за причетність до даного інциденту поліція затримала двох осіб.

Як прокоментували інцидент в Єлисейському палаці, на президента Франції намагалися вчинити замах, але один їх охоронців Макрона блискавично відреагував і зміг захистити президента від нападу невідомої людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський журналіст "пікантно" осоромився в прямому ефірі українського телеканалу.

А також розповідали про те, що переможець Євробачення 2021 музикант Maneskin осоромився в публічному місці.

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