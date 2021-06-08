Еммануель Макрон отримав ляпас під час поїздки по Франції: на очах у натовпу

Президент Франції Еммануель Макрон отримав ляпас від невідомого чоловіка. Інцидент стався під час поїздки Макрона в комуну Тен-Л'ермітаж в Департаменті Дром на південному сході Франції 8 червня.

Еммануель Макрон вийшов з готелю до місцевих жителів, які очікували його за спеціальною огорожею. Він підійшов привітати жителів, але раптово з натовпу один з чоловіків виставив руку і з розмаху вдарив президента Франції по обличчю. При цьому він вигукував фразу "геть макронівську Францію" (à bas la Macronie).

Президента Макрона відразу ж відтіснили охоронці. Він не постраждав. Однак через деякий час він все ж таки повернувся до жителів і привітав їх.

Варто відзначити, що за причетність до даного інциденту поліція затримала двох осіб.

Як прокоментували інцидент в Єлисейському палаці, на президента Франції намагалися вчинити замах, але один їх охоронців Макрона блискавично відреагував і зміг захистити президента від нападу невідомої людини.