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Емір Кустуріца погодився очолити театр російської армії: хоче поставити вистави за відомими фільмами

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Понеділок 21 лютого 2022 21:48
Емір Кустуріца погодився очолити театр російської армії: хоче поставити вистави за відомими фільмами Колаж РБК-Україна: Кустуріца прийняв пропозицію Шойгу і тепер очолить театр російської армії
Автор: Роман Мирончук

Емір Кустуріца прийняв пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу стати головним режисером Центрального театру російської армії.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Відомий режисер заявив, що на новій посаді він має намір поставити вистави за такими відомими фільмами як "Летять журавлі", "Життя як диво" та ін.

Зазначимо, що 67-річний Емір Кустуріца - югославський і сербський кінорежисер і актор кіно. У нього є нагороди найбільших кінофестивалів Європи, в тому числі дві "Золоті пальмові гілки" Каннського кінофестивалю.

Найбільш відомі його фільми - "Тато у відрядженні"," Чорна кішка, білий кіт","Життя як диво". Крім роботи в кіно, він також є учасником фолк-рок-гурту The No Smoking Orchestra.

У 2015 році Кустуріца зі своїм гуртом мав виступити в Києві. Міністерство культури України звернулося до СБУ з проханням заборонити виступ режисера за його підтримку окупації Росією Криму. В результаті концерт гурту The No Smoking Orchestra був скасований.

Нагадаємо, відомий російський музикант Андрій Макаревич висловився про ситуацію, яка склалася між Росією та Україною. Він також заявив, що в Росії всі змушені терпіти владу.

Раніше російська актриса Наталі Старинкевич висловилася про життя в Києві та агресію РФ.

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Російська Федерація режиссер
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