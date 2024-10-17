Эминем на экране: топ-6 фильмов, в которых рэпер мог сыграть главную роль

Элизиум: Рай не на Земле (2013)

Первоначально главную роль предложили Ниндзя из группы Die Antwoord, которая, несмотря на свою любовь к фильму "Район №9" (2009), отказалась от участия. После этого предложение поступило Эминему, проявившему интерес к проекту, но поставил условие - съемки должны проходить в Детройте.

Поскольку режиссер не смог выполнить это требование, Эминем тоже отказался. В результате Нил Бломкамп продолжил кастинг и в конечном счете выбрал Мэтта Дэймона.

Левша (2015)

Первоначально планировалось, что главную роль в фильме Антуана Фукуа "Левша" исполнит Эминем, и производство даже было запущено. Однако съемки пришлось остановить, поскольку Эминем решил сконцентрироваться на своей музыкальной карьере. В итоге роль перешла к Джейку Джилленхолу. Несмотря на это, Эминем все же внес свой вклад в создание фильма, выступив в качестве композитора.

Боец (2010)

Роль Дикки Эклунда в фильме "Боец" могла добраться до Мэтта Дэймона или Брэда Питта, но в итоге ее отдали Кристиану Бейлу, который позже получил за нее премию "Оскар". До того как Бейл был выбран, Марк Волберг предлагал эту роль Эминему, однако рэпер отказался.

Тренировочный день (2001)

Эминему предложили сыграть полицейского-новобранца Джейка Гойта, но он отказался из-за работы над фильмом "8 миля" (2002). В конце концов эту роль исполнил Итан Гоук, позже номинированный на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. В то же время, Эминем в следующем году получил премию Американской Академии за лучшую песню ("Lose Yourself") к фильму "8 миля".

Форсаж (2001)

Перед тем как на роль Брайана О'Коннора выбрали Пола Уокера, на эту роль претендовали Марк Уолберг, Кристиан Бэйл и Эминем. Рэпер отказался от участия в "Форсаже" по той же причине, по которой отклонил и "Тренировочный день".

Враждующие банды (Rival Gangs)

Однажды Эминем отклонил предложение о роли, за которую ему предлагали 8 миллионов долларов, поскольку он счел сценарий недостаточно жестким. По рекомендации 50 Cent ему предложили роль в криминальном фильме, в котором две звезды хип-хопа должны были сыграть лидеров двух враждующих банд в Детройте.

50 Cent был очень удивлен тем, что его друг отказался от участия в проекте.