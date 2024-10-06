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Тайные агенты и шпионы. 5 топовых фильмов, которые должны посмотреть все фанаты боевиков

Воскресенье 06 октября 2024 19:51
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Тайные агенты и шпионы. 5 топовых фильмов, которые должны посмотреть все фанаты боевиков Что посмотреть с друзьями (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Тайная жизнь, шпионаж, секреты и риск - фильмы с такими сюжетами очень интересны. И если вы устали просматривать кино о Джеймсе Бонде, познакомьтесь с франшизами и просто крутыми лентами, в которых можно увидеть еще более интересные сцены.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 зрелищных боевиков о шпионах, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

"Kingsman: Тайная служба"

Эпический боевик, считающийся культовым, расскажет о мужчине, который стал преступником, но его вербуют. И тогда главный герой становится шпионом, он должен оправдать доверие и доказать, что достоин работать в секретной организации.

"Миссия Невыполнима"

Детективный боевик стал настолько культовым, что уже получил еще 6 частей. В первой, этой, вы увидите историю о тайном агенте, который должен выпутаться из очень опасной ситуации. Он - главный подозреваемый в измене.

"Превосходство Борна"

Легендарная франшиза состоит из 5 частей. И если вы уже видели "Эволюцию Борна", первую часть истории, эта будет вам очень интересна. Впрочем, если вы еще не смотрели фильм о Борне, то начинайте с самого начала.

"Шпионские игры"

История о тайных агентах поразит вас не только яркими сценами. В сюжете искусно вплетены интриги и тайны. В частности, один из шпионов решил играть против правил, из-за чего его возлюбленная оказалась в тюрьме.

"Паук в паутине"

Этот зрелищный боевик об агенте-ветеране разведки, который уже должен уходить на пенсию. Он не верит руководству и не хочет отходить от дел. И потом он берется за очень сложную миссию и должен найти террористов, устраивающих химические атаки. Впоследствии агент понимает, что его втянули в ловушку.

Напомним, ранее мы называли 7 фильмов для пар.

Кроме этого, уже вышла подборка интересных сериалов о магии и мистике.

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