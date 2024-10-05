7 фильмов для пар. Киноленты, которые будут интересными и для вас, и для вашей половинки
Фильмы для двоих необязательно должны быть или слишком романтичными, ведь лента должна быть интересной для обоих зрителей. И если вы хотите найти компромиссный вариант, который не заставит вас скучать, выбирайте "универсальные" варианты.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 фильмов, которые можно смотреть с девушкой или парнем.
"Люблю тебя ненавидеть"
Комедия и мелодрама в одном "флаконе" - новый фильм понравится и женщинам, и мужчинам. Вас ждет история о влюбленных, между которыми внезапно исчезают чувства. И им приходится делать вид, что между ними все хорошо.
"Потерянный город"
Приключенческий боевик отлично подойдет для пар. В нем вы увидите писательницу, которую похищают. И спасать ее решит привлекательный мужчина-модель. Он даже не подозревал, что может стать настоящим героем.
"Богемная рапсодия"
Вас ждет невероятная история о легендарном Фредди Меркьюри. Это не скучный и неинтересный байопик, сюжет может понравиться и вам, и вашей второй половинке. А непревзойденная игра актера, сыгравшего Фредди, приятно удивит.
"К тебе или ко мне"
Легкая комедия без драм и слез - идеальный вариант на вечер. Он поможет классно провести время, посмеяться и просто насладиться интересным сюжетом. К тому же история достаточно романтичная, но не настолько, чтобы заставить вас скучать.
"Австралия"
Приключенческая и красивая лента расскажет об утонченной женщине, которая отправляется в Австралию, теряет мужа и оказывается в очень опасных приключениях. Впрочем, рядом появится ее полная противоположность - брутальный Дровер, который станет ее спасителем.
"Убери меня на Луну"
Новый фильм расскажет о миссии NASA. Главный герой, который должен отправиться в далекое путешествие, встречает женщину. Но они не могут стать друзьями и даже ссорятся. И все это происходит на фоне огромной аферы вокруг миссии.
"Гора между нами"
Интересный фильм для пар, ведь в нем есть и приключения и отношения. Женщина и мужчина, которые до этого были незнакомцами, выживают после падения самолета. И вдвоем им приходится искать шанс на спасение.
Напомним, ранее уже появилась подборка сериалов о магии и мистике.
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