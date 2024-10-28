5 смешных и интересных сериалов этого года, которые не стоит пропускать. Вы будете в восторге
Что посмотреть вечером? Если вы ищете новые и смешные сериалы 2024 года, то будете приятно удивлены. Уже вышло немало классных историй, которые не оставят вас равнодушными.
РБК-Украина (проект Styler) собрало вам новые сериалы с интересным сюжетом, которые стоит посмотреть уже сейчас.
"Каос"
Комедийный сериал расскажет об альтернативной реальности, в которой миром управляют боги. И Зевс, в руках которого вся власть, способен удивить многих. Он - современный нарцисс с очень смешными и странными чертами характера. И несмотря на то, что шуток и забавных сцен немало, сериал заставит о многом задуматься.
"Плохая обезьяна"
А эта история расскажет вам о неудачнике, который был детективом, а затем теряет должность. И на новой работе мужчина внезапно оказывается в паутине лжи, коррупции и интриг.
"Девушка-гик"
Легкий и одновременно интересный сериал познакомит вас с мечтавшей о том, чтобы просто не привлекать к себе внимание. И она будет сильно удивлена, когда узнает, что буквально обязана стать известной.
"Шины"
А этот сериал расскажет о мужчине, пытающемся спасать бизнес отца. Менеджер делает все, чтобы избежать неудач. И, как понятно, ему это не всегда удается.
"Вымышленные приключения Дика Терпина"
События разгораются в XVIII веке. Главные герои становятся на скользкую дорожку преступлений, но они - полные неудачники в мире лжи и афер. И потому им приходится преодолевать очень смешные и интересные приключения.
К слову, недавно мы уже называли 7 мини-сериалов, которые поразят даже привередливых киноманов.
Кроме того, ранее вышла подборка, в которую вошли 5 невероятных сериалов от Hulu.