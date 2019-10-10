Єлизавета II не захотіла оплачувати весілля своєї внучки: усі подробиці

Королева Великобританії Єлизавета II змінила багаторічну традицію, і тепер не буде оплачувати всі весілля королівських нащадків. У останньої незаміжньою внучки Єлизавети II принцеси Беатріс відбудеться весілля з італійським нареченим, і королева не буде фінансувати її. Про це повідомляє видання Express.

Принцесі Беатріс і її нареченому Едоардо Мапеллі Моцці доведеться самим організовувати пишне святкування в 2020 році. Навколо пари розгорівся скандал через те, що майбутнім чоловіком британки стане розведений італієць.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці (фото: instagram.com/edomapellimozzi)

За останні два роки королівська сім'я влаштовувала дві масштабних весілля принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка і принца Гаррі і Меган Маркл. При цьому весілля принцеси Йоркської обійшлася в 2 мільйони фунтів стерлінгів, а весілля герцогів Сассекских - у 32 мільйони.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці (фото: instagram.com/edomapellimozzi)

Британці не хотіли платити за весілля принцеси Євгенії. Багато жителів Великобританії виступили проти того, щоб гроші платників податків витрачалися на весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

Платники податків сильно обурилися великими витратами на весільні урочистості. Близько 14 тисяч британців підписали петицію проти розтрати державних коштів.

Нагадаємо, що Меган Маркл приємно здивувала Єлизавету II під час своєї десятиденної поїздки з принцом Гаррі і сином Арчі.