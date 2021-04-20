Єлизавета II відмовилася святкувати день народження

У 2021 році Єлизавета відмовиться від усіх традицій

Святкування дня народження королеви – велике свято для Великобританії. Але в цьому році Єлизавета II була змушена буде відступити від всіх протоколів. Зазвичай цей день вона проводила з родиною, однак цього року все буде інакше. Більш масштабно святкування дня народження королеви проходило у другу неділю червня, але в цьому році святкування швидше за все не буде.

Королева Єлизавета II (Фото: Getty Images)

У 2021 році королівська сім'я готувалася урочисто відзначати відразу два ювілеї – 95-річчя Єлизавети та 100-річчя принца Філіпа. Але на жаль, коханий чоловік королеви не дожив до пам'ятних дат.

Минулого року королева відзначала свято разом з чоловіком і працівниками Віндзорського замку через карантин. А в цьому році королева залишиться на ювілей зовсім одна – компанію їй складе лише прислуга та особиста помічниця. Очікується, що діти, онуки та правнуки зможуть привітати Її Величність телефоном або за допомогою відеочату, проте гостей у Віндзорському замку не буде.

Королева Єлизавета II (Фото: Getty Images)

Королева скасувала ще одну щорічну традицію

Не буде Єлизавета випускати й традиційний щорічний портрет. Як зазначає королівський експерт, відсутність принца Філіпа не можна ігнорувати, і Єлизавета перебуває в жалобі, тому не дивно, що вона скасовує всі традиції.

"Єлизавета II відмовилася від планів на фото в день народження. Оскільки перебуває у жалобі за коханим чоловіком. Вперше за 70 років його не буде поруч з нею у свято – все буде зовсім по-іншому", - розповів експерт.

Королева Єлизавета II з сім'єю (Фото: Getty Images)

Як королева Єлизавета відзначала свої ювілеї раніше

80 років королева Єлизавета II відзначала у 2006 році, пише ТСН. В цей день вся родина зібралася біля Букінгемського палацу на парад кінної гвардії. Були присутні кілька десятків тисяч глядачів, а захід розпочали з виносу прапорів.

Іменинниця в цей день приїхала на парад у кареті 1862 року. На королеві було пурпурове пальто і лілове плаття. Свій наряд вона доповнила крислатим капелюхом, брошкою на грудях і перловим набором – намистом і сережками.

Королева Єлизавета II та принц Філіпп (Фото: Getty Images)

У 2011 році на своє 85-річчя королева Єлизавета II роздавала королівську милостиню у Вестмінстерському абатстві. 85 чоловіків та 85 жінок отримали з рук Її Величності два мішечки з монетами, які були випущені до 90-річного ювілею принца Філіпа.

У 2016 році королева Єлизавета святкувала своє 90-річчя. В цей день в Віндзорському замку відбулося грандіозне шоу, в яких були задіяні світові зірки. Сама королева спостерігала за святкуванням в неймовірному бірюзовому костюмі з брошкою на грудях. А в червні відбувся традиційний парад, на якому Єлизавета покрасувалася в пальто салатового кольору.