Елизавета II отказалась праздновать день рождения

В 2021 году Елизавета откажется от всех традиций

Празднование дня рождения королевы – большой праздник для Великобритании. Но в этом году Елизавета II вынуждена будет отступить от всех протоколов. Обычно этот день она проводила с семьей, однако в этом году все будет иначе. Более масштабно празднования дня рождения королевы проходило во второе воскресенье июня, но в этом году празднования скорее всего не будет.

Королева Елизавета II (Фото: Getty Images)

В 2021 году королевская семья готовилась торжественно отмечать сразу два юбилея – 95-летие Елизаветы и 100-летие принца Филиппа. Но увы, любимый муж королевы не дожил до памятных дат.

В прошлом году королева отмечала праздник вместе с мужем и работниками Виндзорского замка из-за карантина. А в этом году королева останется на юбилей совершенно одна – компанию ей составит только прислуга и личная помощница. Ожидается, что дети, внуки и правнуки смогут поздравить Ее Величество по телефону или видеочату, однако гостей в Виндзорском замке не будет.

Королева Елизавета II (Фото: Getty Images)

Королева отменила еще одну ежегодную традицию

Не будет Елизавета выпускать и традиционный ежегодный портрет. Как отмечает королевский эксперт, отсутствие принца Филиппа нельзя игнорировать, и Елизавета находится в трауре, поэтому не удивительно, что она отменяет все традиции.

"Елизавета II отказалась от планов на фото в день рождения. Поскольку находится в трауре по любимому супругу. Впервые за 70 лет его не будет рядом с ней в праздник – все будет совсем по-другому", - рассказал эксперт.

Королева Елизавета II с семьей (Фото: Getty Images)

Как королева Елизавета отмечала свои юбилеи ранее

80 лет королева Елизавета II отмечала в 2006 году, пишет ТСН. В этот день вся семья собралась возле Букингемского дворца на парад конной гвардии. Присутствовало несколько десятков тысяч зрителей, а мероприятие начали с выноса флагов.

Именинница в этот день приехала на парад в карете 1862 года. На королеве было пурпурное пальто и лиловое платье. Свой наряд она дополнила широкополой шляпой, брошью на груди и жемчужным набором – бусами и серьгами.

Королева Елизавета II и принц Филипп (Фото: Getty Images)

В 2011 году на свое 85-летие королева Елизавета II раздавала королевскую милостыню в Вестминстерском аббатстве. 85 мужчин и 85 женщин получили из рук Ее Величества два мешочка с монетами, которые были выпущены к 90-летнему юбилею принца Филиппа.

В 2016 году королева Елизавета отмечала свое 90-летие. В этот день в Виндзорском замке состоялось грандиозное шоу, в которым были задействованы мировые звезды. Сама королева наблюдала за празднованием в невероятном бирюзовом костюме с брошью на груди. А в июне состоялся традиционный парад, на котором Елизавета покрасовалась в пальто салатового цвета.