Вагітна вдруге Меган Маркл на руках з Арчі попалася на фото

Повідомляється, що папараці підловили Меган на наступний день після повернення чоловіка з Великобританії, тобто 21 квітня. Нещодавно знімки з'явилися в мережі.

Цікаво, що кадрів з вагітною первістком Маркл дуже багато, адже тоді вона жила на батьківщині чоловіка, і волею-неволею потрапляла на фото під час різних заходів.

Тепер же онук Єлизавети II і його дружина особи неофіційні, тому можуть спокійно прогулюватися вулицею в повсякденному одязі. На 39-річній Меган були надіті джинси, темна кофта і куртка. А великий живіт видає, що вона на третьому триместрі вагітності (за деякими даними пологи відбудуться на початку літа).

It’s 3-year-old Prince Louis’ birthday today. So just 10 mins before the release of his birthday photo I released this one of My 3-year-old... er, sorry, giant 1-year-old.



I’m super strong to carry such a big child ON my baby bump at 8 months pregnant!https://t.co/Q0TmqgVeKi