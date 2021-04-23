Вагітна вдруге Меган Маркл на руках з Арчі попалася на фото

Вагітна вдруге Меган Маркл попалася на фото під час прогулянки. На руках дружина принца Гаррі несла майже дворічного сина Арчі.

Повідомляється, що папараці підловили Меган на наступний день після повернення чоловіка з Великобританії, тобто 21 квітня. Нещодавно знімки з'явилися в мережі.

Цікаво, що кадрів з вагітною первістком Маркл дуже багато, адже тоді вона жила на батьківщині чоловіка, і волею-неволею потрапляла на фото під час різних заходів.

Тепер же онук Єлизавети II і його дружина особи неофіційні, тому можуть спокійно прогулюватися вулицею в повсякденному одязі. На 39-річній Меган були надіті джинси, темна кофта і куртка. А великий живіт видає, що вона на третьому триместрі вагітності (за деякими даними пологи відбудуться на початку літа).

It’s 3-year-old Prince Louis’ birthday today. So just 10 mins before the release of his birthday photo I released this one of My 3-year-old... er, sorry, giant 1-year-old.



I’m super strong to carry such a big child ON my baby bump at 8 months pregnant!https://t.co/Q0TmqgVeKi — Duchess Moaning Markle (parody) (@SparkleMeghan) April 23, 2021

Вагітна Меган Маркл попалася на фото (twitter.com/SparkleMeghan)

І хоча кадри з Меган і малюком Арчі виглядають випадковими, її вже запідозрили в каверзах, назвавши фото "зливом". Адже вони з'явилися 23 квітня, в день, коли молодший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон принц Луї святкує третій день народження, на честь чого палац опублікував його офіційне фото. Таким чином, Маркл нібито вирішила втерти ніс Кембріджам.