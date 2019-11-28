Елітний підрозділ морпіхів поселили в руїни: назріває скандал

Скандал з морпіхами у Скадовську (Коллж РБК-Україна)

Українські морпіхи змушені жити в жахливих умовах у Скадовську

У Херсонській області назріває серйозний скандал через те, що елітний бойовий підрозділ морських піхотинців поселили в занедбаному санаторії біля Скадовська, де будиночки – просто розвалюються на очах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Підрозділ морських піхотинців перекинули під Скадовськ у зв'язку з тим, що там існує потенційна загроза вторгнення. Майже рік тому був укладений договір оренди з занедбаною дитячої базою "Білі крила". Стан санаторію жалюгідний і було обіцяно, що умови для військових будуть покращені, але питання ніяк не може вирішитися через обласну раду.

Почати ремонт у приміщеннях військові не можуть, так як санаторій не знаходиться на балансі Міністерства оборони, відповідно кошти для цього виділити не можуть. А в обласній раді не можуть прийти до єдиного рішення щодо передачі приміщень на баланс Міноборони, так як 20% депутатів проти постійного розміщення там морських піхотинців.

Керівник області Юрій Гусєв вважає, що потрібне рішення буде прийнято, так як розуміє, що існує небезпека з боку південних кордонів Херсонської області.

"Для нас це важливо, в першу чергу, з точки зору національної безпеки і оборони – в Херсонській області ми маємо берег Чорного і Азовського морів. І присутність Військово-морських сил нам надзвичайно потрібно. Більше того, я попросив командувача Військово-морських сил адмірала Воронченко, щоб військові кораблі частіше заходили в нашу область", - сказав він.

Елітний підрозділ українських морпіхів змушені жити в жахливих умовах