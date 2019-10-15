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Бійці ЗСУ жорстко відповіли бойовикам на Донбасі: вражаюче відео

STYLERЖиття    15.10.2019 - 16:48
Бійці ЗСУ жорстко відповіли бойовикам на Донбасі: вражаюче відео
Військові ЗСУ дали жорстку відповідь ворогам на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Українські військові відповідають ворогам на провокації

Українські військові потужно відстрілялися від групи бойовиків на Донбасі. Відео з'явилося в мережі. Його опублікував журналіст Андрій Цаплієнко в Telegram.

Журналіст підкреслив, що зіткнення з бойовиками відбулося біля Петровського Луганської області. При цьому до найближчого великого міста Алчевська було всього 29 км.

Бойовики хотіли пробитися у лінії фронту, але українські військові не дали їм цього зробити. Цаплієнко зазначив, що відсіч ворогам дав підрозділ морпіхів ЗСУ.

Військові ЗСУ дали жорстку відповідь ворогам на Донбасі (відео: YouTube/Новини України. Світ)

Нагадаємо, що українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі. 14 жовтня на День захисника України над небом Донецька піднявся великий український прапор. Його розміри становлять 120 квадратних метрів. Прапор підняли у небо повітряні кулі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі люди різко висловилися про відвід військ. Жителі Золотого бояться, що після відходу українських військових відразу прийдуть бойовики і влаштують "м'ясорубку".

Ми також писали про те, що бійці ЗСУ знищили командира бойовиків "ДНР" Максима Верещагу, у якого був позивний "Малюк". Верещага знаходився у базі "Миротворець". Він народився в 1993 році в селі Високопілля Донецької області.

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