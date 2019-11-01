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Збулася мрія: патріот подарував українським військовим свій особистий літак

STYLERЖиття    01.11.2019 - 15:32
Збулася мрія: патріот подарував українським військовим свій особистий літак
Патріот подарував військовим свій літак (Колаж РБК-Україна)

Патріот урочисто передав військовим необхідну техніку

Українські військові отримали незвичайний подарунок від жителя міста Миколаєва, патріота і волонтера Єгора Шишкіна. Він подарував Військово-морським силам України свій власний літак Ан-2. Про це пише видання "Думська".

Раніше у Збройних сил України був лише один літак Ан-2, або як його лагідно називають військові "Аннушка". Експлуатували його в 10-ій окремій бригаді морської авіації.

Як зазначають військові, цей літак став незамінним помічником для морпіхів, десантників, підрозділів спеціального призначення та курсантів військових вузів, які проходять парашутну підготовку. Він чудово підходить при підготовці парашутистів, так як льотна година на ньому стоїть набагато нижче, ніж на МІ-8 і Мі - 14 ПЛ/ПС. І якщо єдиний літак виходив з ладу, то всі парашутно-десантні операції лягали на вертолітну эксадрилью.

Тепер у військових з'явився другий такий літак. Його подарував військовим житель Миколаєва Єгор Шишкін.

Збулася мрія: патріот подарував українським військовим свій особистий літак

Фото: Думська

"Ми дуже раді такому подарунку. Цей літак дуже потрібен для наших ВМСУ, на ньому бійці, морські піхотинці, десантники і спецназівці будуть підніматися в небо, щоб підтримувати свою парашутну підготовку. Маючи ще одну таку машину, ми зможемо звільнити свої вертольоти для більш важливих бойових задач. Це економічна, невибаглива машина, спасибі Єгору за цей подарунок", - розповів заступник командувача з авіації, полковник Ігор Бедзай.

Літак, який Шишкін передав бригаді, вже досить дорослий – свій перший політ він здійснив у 1986 році і велику частину часу був в експлуатації у Рівненському об'єднаному авіазагоні. У 2011 році він був відправлений на зберігання, а в 2015 його купив Єгор Шишкін.

"У мене з дитинства було дві мрії – купити літак і допомагати нашій армії. Після початку війни на Донбасі мені вдалося здійснити першу мрію, ну а передати його нашим військовим було справою техніки – так збулася друга мрія. Загалом, я задоволений", - зізнався Шишкін.

Збулася мрія: патріот подарував українським військовим свій особистий літак

Фото: Думська

Літак на даний момент знаходиться в хорошому стані, але потрібен серйозний ремонт і техніки говорять, що справа поправима.

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