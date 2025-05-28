Свитолина и другие украинки установили историческое достижение на "Ролан Гаррос"-2025

Сразу четыре украинки преодолели первый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису. Это - национальный рекорд. Сегодня отечественные теннисистки стартуют во втором круге турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования .

Рекорд украинок

Новый национальный рекорд покорили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Ранее в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции выходили максимум по три украинки: в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Впервые стартовый раунд три отечественные спортсменки преодолели в 2006 году: Юлия Вакуленко, Юлиана Федак и Виктория Кутузова. Добраться до третьего раунда тогда удалось только Вакуленко.

Четыре победы и две потери

В первом круге "Ролан Гаррос":

Свитолина - победила Зейнеп Сонмез из Турции (6:1, 6:1)

- победила Зейнеп Сонмез из Турции (6:1, 6:1) Ястремская - Дестани Аяву из Австралии (7:5, 6:1)

- Дестани Аяву из Австралии (7:5, 6:1) Калинина - Элину Аванесян из Армении (6:1, 6:2)

- Элину Аванесян из Армении (6:1, 6:2) Стародубцева - Тамару Корпач из Германии (2:6, 6:1, 6:4)

К сожалению, не обошлось и без потерь. Две украинки уже зачехлили ракетки. Поражение дебютантки Анастасии Соболевой от 11-й сеяной на турнире "нейтральной" россиянки Дианы Шнайдер (6:7, 2:6) было прогнозируемым. А вот Марта Костюк неприятно поразила, неожиданно потерпев фиаско от 19-летней Сары Бейлек из Чехии (3:6, 1:6).

Украинки во втором круге: расписание матчей

Теперь Свитолина, Ястремская, Калинина и Стародубцева имеют шанс закрепить успех. 28 и 29 мая они проведут поединки второго круга.

Матчи украинок во 2-м раунде "Ролан Гаррос"-2025:

28 мая, не раньше 14:00, Элина Свитолина - Анна Бондар (Венгрия)

- Анна Бондар (Венгрия) 28 мая, не раньше 14:00, Юлия Стародубцева - Анастасия Потапова

- Анастасия Потапова 28 мая, не раньше 17:30, Даяна Ястремская - Диана Шнайдер

- Диана Шнайдер 29 мая, Ангелина Калинина - Луа Буассон (Франция)

Где смотреть "Ролан Гаррос" в Украине

В этом году "Ролан Гаррос", который транслируется на каналах Eurosport, впервые получил украинскую комментаторскую дорожку в рамках сотрудничества медиасервиса MEGOGO и Warner Bros. Discovery.

Найти теннисные противостояния на украинском языке на MEGOGO можно несколькими путями: