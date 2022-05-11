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Світоліна не гратиме на "Ролан Гаррос"

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Париж, Середа 11 травня 2022 13:33
Світоліна не гратиме на "Ролан Гаррос" Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна пропустить Відкритий чемпіонат Франції. Вона брала участь у цьому турнірі серії "Великого шолому" 10 років поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Entry List Updates Women.

Українка цьогоріч не зіграє на "Ролан Гарросі". Її в основній сітці змагань замінить пуерториканка Моніка Пуїг.

Світоліна вирішила продовжити взяту в березні паузу в кар'єрі. 27-річна тенісистка пропустила турніри в Мадриді та Римі, а також не зіграла за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг проти Сполучених Штатів. Перерва Світоліної призвела до падіння українки на 27-ме місце в рейтингу WTA.

Перша ракетка України вперше зіграла на "Ролан Гарросі" в 2011 році. Найкраще досягнення – чвертьфінал (2015, 2017, 2020 рр.). Відкритий чемпіонат Франції-2022 розпочнеться 22 травня.

Нагадаємо, що Міжнародна тенісна федерація виключила Росію і Білорусь зі своїх лав.

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