Эликсир вечной молодости? Что такое рапамицин и останавливает ли он процесс старения

В мире науки продолжаются поиски способов замедления старения, и одним из наиболее перспективных соединений считается рапамицин. Этот препарат, который использовался для ингибирования иммунитета после трансплантации органов, теперь изучается как потенциальное средство для продления жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, может ли рапамицин остановить старение.

Что такое рапамицин?

Рапамицин - это молекула, впервые найденная в почве острова Пасхи. Его основное действие связано с блокированием белка mTOR (механизм мишени рапамицина в клетках), который играет важную роль в регуляции роста клеток, метаболизма и старения.

Исследования показали, что снижение активности mTOR может замедлять старение клеток, уменьшать риск возрастных заболеваний и даже продлевать продолжительность жизни у лабораторных животных.

Действительно ли рапамицин работает?

Эффективность рапамицина подтверждена в экспериментах на мышах, червях и мухах. В частности, у мышей, получавших рапамицин, продолжительность жизни увеличивалась на 10-30%. Также у них наблюдалось улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций и снижение риска рака.

Однако исследования на людях еще продолжаются. Основным вызовом являются побочные эффекты препарата, такие как подавление иммунитета, что может повышать риск инфекций.

Несмотря на обнадеживающие результаты, использование рапамицина в качестве "эликсира молодости" пока далеко от широкого применения.

Рапамицин - это не волшебная таблетка, но его исследование открывает новые горизонты в изучении старения.

Пока что главным советом остается сбалансированное питание, физическая активность и уменьшение стресса - эти проверенные способы продлить молодость доступны каждому уже сейчас.