Эликсир вечной молодости? Что такое рапамицин и останавливает ли он процесс старения
В мире науки продолжаются поиски способов замедления старения, и одним из наиболее перспективных соединений считается рапамицин. Этот препарат, который использовался для ингибирования иммунитета после трансплантации органов, теперь изучается как потенциальное средство для продления жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, может ли рапамицин остановить старение.
Что такое рапамицин?
Рапамицин - это молекула, впервые найденная в почве острова Пасхи. Его основное действие связано с блокированием белка mTOR (механизм мишени рапамицина в клетках), который играет важную роль в регуляции роста клеток, метаболизма и старения.
Исследования показали, что снижение активности mTOR может замедлять старение клеток, уменьшать риск возрастных заболеваний и даже продлевать продолжительность жизни у лабораторных животных.
Действительно ли рапамицин работает?
Эффективность рапамицина подтверждена в экспериментах на мышах, червях и мухах. В частности, у мышей, получавших рапамицин, продолжительность жизни увеличивалась на 10-30%. Также у них наблюдалось улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций и снижение риска рака.
Однако исследования на людях еще продолжаются. Основным вызовом являются побочные эффекты препарата, такие как подавление иммунитета, что может повышать риск инфекций.
Несмотря на обнадеживающие результаты, использование рапамицина в качестве "эликсира молодости" пока далеко от широкого применения.
Рапамицин - это не волшебная таблетка, но его исследование открывает новые горизонты в изучении старения.
Пока что главным советом остается сбалансированное питание, физическая активность и уменьшение стресса - эти проверенные способы продлить молодость доступны каждому уже сейчас.
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В материале использованы источники - Marca, Health Medicine, Live Strong.
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