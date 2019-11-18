Олена Зеленська зізналася, чому не показує обличчя сина (відео)

Олена Зеленська розповіла, як змінилося її життя після того, як вона стала першою леді. Дружина президента України зізналася, що не дуже любить публічність і назвала причину, чому не показує знімки дітей в соціальних мережах.

Про це стало відомо з інтерв'ю першої леді для Vogue UA. Олена Зеленська каже, що подружжя дуже хоче зберегти своє приватне життя. Особливо їй хотілося б захистити від публічності дітей.

І якщо старша дочка, 15-річна Олександра, вже встигла зрозуміти, що таке популярність і впізнаваність, то шестирічного Кирила подружжя ховає від сторонніх очей. Нагадаємо, Саша знялася з татом в романтичній комедії "8 нових побачень", взяла участь у "Розсміши коміка".

Олена хоче, щоб діти самі вибирали, як їм жити. І сподівається, що Саша не буде займатися сферою кіно і шоу-бізнесу.

Сім'я Зеленських (відео: Vogue UA)

"У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство: грати з іншими дітьми, займатися спортом, ходити в музичну школу, не привертаючи до себе зайвої уваги", - зізналася перша леді.

Олена Зеленська каже, що і раніше не викладала в соціальні медіа фото дітей і зараз не збирається це робити.

Що стосується змін, дружина президента каже, що її життя не змінилося, змінилися обставини. Тепер її всюди супроводжує охорона і єдиним місцем, в якому їй вдається побути наодинці з собою, стала ванна кімната.

Олександра і Кирило Зеленські (відео: instagram.com/zefamily)