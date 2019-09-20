Олена Кравець поділилася пристрасними фото: несподівана реакція мережі

Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95", показала пристрасні фото учасників проекту "Жіночий квартал". На знімках українська артистка у вечірньому вбранні в оточенні акторів. Шанувальники Кравець підмітили, що на фото вона виглядає приголомшливо. Про це фани написали під публікацією актриси в її мікроблозі в Instagram.

Артистка написала, що буде пам'ятати кожну людину, зображену на фотографії до самої старості.

"Коли дивлюся на ці фотографії зі вчорашньої фотосесії "Жіночого кварталу" уява видає таку картинку: як ніби я показую їх через півстоліття своїм онукам і незважаючи на свій поважний вік, в якому мозок мій напевно буде глючити місцями, безпомилково називаю їм наші імена...) Дякую Сергію Пушкіну. Це було непересічно, весело, талановито, швидко і, здається, на віки!" – написала Кравець під знімками.

Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (фото: instagram.com/lennykravets)

Шанувальники стали робити артистці компліменти з приводу її зовнішнього вигляду:

Ще один яскравий доказ того, що жінку прикрашає переважно розум.

Шикарні красуні.

Постійно радуєте нас деталями свого життя. Чудове фото!

Просто красуні.

Богині!

Ну що сказати? Класно!

Який квітник.

Ви всі французькі красуні. Так тримати.

Не тільки Ви будете дивитися на себе, через пів століття, а й уся країна, яка у Вас так закохана!

Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (скріншот: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, що зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому.

До цього Олена Кравець попала в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками.