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Олена Кравець поділилася пристрасними фото: несподівана реакція мережі

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Актриса "Жіночого кварталу" опублікувала архівний знімок з учасниками проекту

Олена Кравець, актриса студії "Квартал 95", показала пристрасні фото учасників проекту "Жіночий квартал". На знімках українська артистка у вечірньому вбранні в оточенні акторів. Шанувальники Кравець підмітили, що на фото вона виглядає приголомшливо. Про це фани написали під публікацією актриси в її мікроблозі в Instagram.

Артистка написала, що буде пам'ятати кожну людину, зображену на фотографії до самої старості.

"Коли дивлюся на ці фотографії зі вчорашньої фотосесії "Жіночого кварталу" уява видає таку картинку: як ніби я показую їх через півстоліття своїм онукам і незважаючи на свій поважний вік, в якому мозок мій напевно буде глючити місцями, безпомилково називаю їм наші імена...) Дякую Сергію Пушкіну. Це було непересічно, весело, талановито, швидко і, здається, на віки!" – написала Кравець під знімками.

Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (фото: instagram.com/lennykravets)

Шанувальники стали робити артистці компліменти з приводу її зовнішнього вигляду:

  • Ще один яскравий доказ того, що жінку прикрашає переважно розум.
  • Шикарні красуні.
  • Постійно радуєте нас деталями свого життя. Чудове фото!
  • Просто красуні.
  • Богині!
  • Ну що сказати? Класно!
  • Який квітник.
  • Ви всі французькі красуні. Так тримати.
  • Не тільки Ви будете дивитися на себе, через пів століття, а й уся країна, яка у Вас так закохана!

Кравець поділилася пристрасними фото з акторами Жіночого кварталу (скріншот: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, що зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому.

До цього Олена Кравець попала в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками.

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