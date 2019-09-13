Тільки допоможіть мені трохи: Олена Кравець дала підписникам довгоочікувану обіцянку

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Судячи з усього, тепер Кравець буде частіше з'являтися в мережі

Олена Кравець порадувала шанувальників дуже приємною новиною. Талановита актриса (до речі, раніше Кравець вперше заплакала на камеру) і учасниця нового сезону Танці з зірками 2019 зрозуміла, що вона вкрай рідко спілкується з шанувальниками у своїх соцмережах. Олена пообіцяла виправити ситуацію!

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Кравець звернулася до шанувальників. З'ясувалося, що підписники актриси навіть запустили флешмоб — #ЛенаБольшеПостов. І закликали свою улюбленицю "виходити на зв'язок" як можна частіше.

“Я приємно здивована тим, як багато людей підтримують нашу з Максом Леоновим пару у проекті Танці з зірками 2019. Ії як багато підписників з'являється на моїй сторінці щодня. Спасибі, що є частиною мого життя і спонукаєте до чогось нового. Ваш флешмоб #ЛенаБольшеПостов змусив мене задуматися і зрозуміти, що я дійсно дуже мало з вами спілкуюся, друзі. Так що спасибі за таку не нав'язливу і дуже тонку мотивацію! Тепер будемо бачитися частіше, тільки допоможіть мені, будь ласка... В коментарях чекаю ваших побажань та пропозицій за форматами - чого хочеться, що цікаво, чого не вистачає і що дратує!) Так, останнє особливо важливо) загалом, побігли разом!" - пише Кравець.

Свій пост вона супроводила фото, зроблене під час третього ефіру Танці з зірками 2019 (пройшов 8 вересня). Нагадаємо, що проект залишила пара Серьога і Аделіна.

Ефектна Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Зазначимо, за результатами голосування членів журі (Катерина Кухар, Влад Яама і Франциско Гомес) пара Олена Кравець - Максим Леонов посіла 10-е місце (з 13-ти). Що, звичайно ж, засмутило і схвилювало Кравець.

8 вересня пара представила запальну сальсу. Однак судді оцінили виступ Олени всього в 19 балів (з 30-ти можливих).

Результат голосування членів журі, третій ефіру Танці з зірками 2019

Катерина Кухар зазначила: "Леночка, сальса, на жаль, не ваш коник!" Прима-балерина порадила Олені "пахати як кінь і пурхати як метелик".

Владу Ямі взагалі не вистачило латинської енергетики. Хореографу навіть було місцями схоже на "танець маленьких каченят".

Олена Кравець і Максим Леонов – Сальса Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Олена Кравець зізналася в любові відомій поетесі. Актриса записала зворушливе відое-звернення.

Також до цього Кравець і Леонов повеселили репетицією до другого ефіру Танці з зірками. Співачка лежала і "повзала" по підлозі, через що хореограф жартома зазначив - "Ленка-прибиральниця".