Елена Кравец поделилась страстными фото: неожиданная реакция сети

Актриса "Женского квартала" опубликовала архивный снимок с участниками проекта
Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95", показала страстные фото участников проекта "Женский квартал". На снимках украинская артистка в вечернем наряде в окружении актеров. Поклонники Кравец подметили, что на фотографии она выглядит потрясающе. Об этом поклонники написали под публикацией актрисы в ее микроблоге в Instagram.
Артистка написала, что будет помнить каждого человека, изображенного на фотографии до самой старости.
"Когда смотрю на эти фотографии со вчерашней фотосессии "Женского квартала" воображение выдает такую картинку: как будто я показываю их спустя полвека своим внукам и несмотря на свой почтенный возраст, в котором мозг мой наверняка будет глючить местами, безошибочно называю им наши имена…) Спасибо Сергею Пушкину. Это было нешаблонно, весело, талантливо, быстро и, кажется, на века!" – написала Кравец под снимками.
Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (фото: instagram.com/lennykravets)
Поклонники стали делать артистке комплименты по поводу ее внешнего вида:
Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (скриншот: instagram.com/lennykravets)
Напомним, что звезда "Квартала 95" вышла замуж 17 лет назад.
До этого Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами.