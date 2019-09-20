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Елена Кравец поделилась страстными фото: неожиданная реакция сети

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Актриса "Женского квартала" опубликовала архивный снимок с участниками проекта

Елена Кравец, актриса студии "Квартал 95", показала страстные фото участников проекта "Женский квартал". На снимках украинская артистка в вечернем наряде в окружении актеров. Поклонники Кравец подметили, что на фотографии она выглядит потрясающе. Об этом поклонники написали под публикацией актрисы в ее микроблоге в Instagram.

Артистка написала, что будет помнить каждого человека, изображенного на фотографии до самой старости.

"Когда смотрю на эти фотографии со вчерашней фотосессии "Женского квартала" воображение выдает такую картинку: как будто я показываю их спустя полвека своим внукам и несмотря на свой почтенный возраст, в котором мозг мой наверняка будет глючить местами, безошибочно называю им наши имена…) Спасибо Сергею Пушкину. Это было нешаблонно, весело, талантливо, быстро и, кажется, на века!" – написала Кравец под снимками.

Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (фото: instagram.com/lennykravets)

Поклонники стали делать артистке комплименты по поводу ее внешнего вида:

  • Еще одно яркое доказательство того, что женщину красит преимущественно ум.
  • Красотки шикарные.
  • Постоянно радуете нас деталями своей жизни. Замечательное фото!
  • Просто красотки.
  • Богини!
  • Ну что сказать? Классно!
  • Какой цветник.
  • Вы все французские красотки. Так держать.
  • Не только Вы будете смотреть на себя, спустя пол века, а и вся страна, которая в Вас так влюблена!

Кравец поделилась страстными фото с актерами Женского квартала (скриншот: instagram.com/lennykravets)

Напомним, что звезда "Квартала 95" вышла замуж 17 лет назад.

До этого Елена Кравец угодила в курьезную ситуацию на репетиции Танцев со звездами.

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