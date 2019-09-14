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Олена Кравець потрапила в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.09.2019 - 16:12
Олена Кравець потрапила в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками (відео)
Фото: Олена Кравець і Максим Леонов (instagram.com/maksleonov_official)

Актриса так поспішала на тренування, що забула взуття

Вже зовсім скоро, 15 вересня, о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться четвертий прямий ефір популярного шоу Танці з зірками 2019. До речі, цей вечір буде присвячений темі кохання, а головною подією стане весілля Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Зоряної ведучою на балконі, а заодно і тамадою буде Леся Нікітюк. Ну а учасники проекту посилено готуються до ефіру і розучують нові танці.

В їх числі і зірка "Квартал 95" Олена Кравець, яка поділилася в сториз відео з репетиції до 4-го випуску на своїй сторінці в Instagram. У ролику партнер актриси Максим Леонов цікавиться, в чому вона збирається танцювати, адже на ній одні лише червоні шкарпетки. На що та зі сміхом розповідає, що так поспішала на тренування, що забула туфлі.

Трохи поміркувавши, Олена швидко знайшла вирішення проблеми - вона замовила нові туфлі прямо в репетиційний зал з допомогою сервісу доставки. В кінці Кравець задоволено продемонструвала нове взуття, а Леонов попросив її більше так не робити і в наступний раз уважно перевіряти сумку з танцювальною формою.

Відео: Олена Кравець і Максим Леонов на репетиції Танців з зірками (twitter.com/glam_wish)

Відзначимо,що в третьому випуску за результатами голосування членів журі (Катерина Кухар, Влад Яама і Франциско Гомес) пара Олена Кравець - Максим Леонов посіла 10-е місце (з 13-ти). Що, звичайно ж, дуже засмутило актрису.

Олена Кравець потрапила в курйозну ситуацію на репетиції Танців з зірками (відео)

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, що Олена Кравець звернулася до шанувальників в мережі. Актриса подякувала їм за підтримку і пообіцяла частіше спілкуватися з ними і показувати моменти свого життя в соцмережах.

До речі, Олена Кравець з 16-річною донькою Машею знялися в кліпі Pianoboy та Alina Pash на пісню "Перша леді". При цьому в ролику актриса, відома своїм комедійним амплуа, вперше раплакалась на камеру.

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