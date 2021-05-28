Юрист обґрунтував заборону електросамокатів: особливо зрозуміють батьки малолітніх дітей і власники собак
Електросамокати в Україні з кожним днем викликають невдоволення мешканців великих міст - Києва, Львова, Одеси та інших. Річ у тому, що все частіше ці транспортні засоби стають причиною ДТП та травмувань.
Відомий юрист, заступник голови ЦВК Андрій Магера у своєму Facebook обґрунтував небезпеку "пішоходів на колесах" та пояснив, чому варто заборонити людям на електросамокатах ганяти по тротуарах.
"Зараз цілком справедливо можна почути обурення як водіїв на дорозі, так і пішоходів на тротуарах і пішохідних доріжках. Як водій, хочу підтвердити, що пересування на дорозі на електричних самокатах є небезпечним для самих таких осіб. Водій автомобіля під час насиченого автомобільного руху може не помітити таких самокатників", - пише юрист.
Так, зауважив він, водії зі стажем підтвердять, що з правого боку існує зона невидимості, тому перед перелаштуванням на праву смугу чи перед поворотом праворуч доводиться декілька разів пересвідчуватися у відсутності перешкоди у вигляді іншого транспортного засобу.
Набагато складніше, каже Магера, помітити "пішохода на колесах", особливо, коли він рухається зі швидкістю далеко не пішохода. При цьому "хороший зір, хороший слух і максимальна увага допоможуть водієві не завжди".
"Надзвичайну небезпеку для зіткнення становить проїзд перехресть і пішохідних переходів. Це знають усі. Тому на дорогах "пішоходам на колесах" нема чого робити. По-перше, наражають своє життя і здоров’я на реальну небезпеку. По-друге, створюють проблеми із законом для водія транспортного засобу, якому в українських судах доведеться пройти сім кіл пекла, аби довести свою невинуватість", - пояснює юрист.
Також Магера виступає за повну заборону пересування "пішоходів на колесах" по тротуарах, пішохідних доріжках і парках.
"Мене тут особливо зрозуміють батьки малолітніх дітей і власники собак. Особливо небезпечним є наїзд на дитину і людину похилого віку", - впевнений він.
Заборона також має стосуватися велосипедистів, які їздять по тротуарах.
"Невипадково у Правилах дорожнього руху України заборонено рух велосипедистів по тротуарах, пішохідних доріжках, крім маленьких дітей під наглядом дорослих. Для дорослих велосипедистів рух дозволений лише на дорозі й на спеціально виділених велосипедних доріжках, позначених відповідним дорожнім знаком чи відповідною дорожньою розміткою", - нагадав Магера.
У коментарях під дописом користувачі поділились на дві групи. Одні категорично проти електросамокатів, і хочуть аби їх заборонили. Інші навпаки вважають їх корисним персональним транспортом.
- Не погоджуюся. Альтернативні види транспорту - це тенденція. Передусім, це зручний і економний спосіб пересування, особливо у центрі міста. Питання лише в тому, як це ефективно врегулювати, а не імітувати, як на жаль робиться
- Мало того, що ганяють пішохідними тротуарами, так ще й сигналять і поводять себе, наче це їх дорога, і вони там головні
- Як мати дворічної дитини - активно підтверджую
- Ну якщо ми стаємо категоричними, тоді варто заборонити будь-яку можливість стоянка авто на тротуарі
- Інфраструктурно ми до цього прогресу не готові взагалі! Я, наприклад, не проти велосипедиста, який не на великій швидкості їде по просторому тротуару, але проти літаючих електросамокатів, бо вони чудять щодня
- Я вважаю, що персональний електротранспорт - це значний плюс для Києва
- Не погоджуюся з паном Андрієм і піддаю його допис жорсткій і безжальній критиці.
- Підтримую! Це реально жах! Навіть з собакою на повідку це небезпечно, бо вони носяться з шаленою швидкістю по тротуарах, ми пару разів ледве встигли відскочити. І ще в них лайфхак: по пішохідному переходу їхати, а не переходити. Я вважаю, що це треба забороняти у великих містах.
Як повідомляли раніше, у Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР.
Також нагадаємо, у Львові дитину збили на електросамокаті, і після інциденту мати вимагає обмеження швидкості для такого транспорту.